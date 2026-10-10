Quả bí ngòi 77 kg nặng nhất Bắc Mỹ

Whitty đặt mục tiêu trồng được quả bí ngòi nặng nhất Bắc Mỹ nhưng lại lo rằng quả bí dài 1,2 m sẽ nứt trước khi tới được địa điểm cân đo. Nếu vết nứt lan vào ruột, quả bí khổng lồ này sẽ bị loại khỏi cuộc thi.

Whitty bên cạnh quả bí ngòi khổng lồ lập kỷ lục Bắc Mỹ hôm 1/10 tại Deerfield. Ảnh: Washington Post

Tuy nhiên, Secretariat, quả bí mà Whitty trồng hồi tháng 5 và đặt tên theo một chú ngựa đua vô địch, vẫn nguyên vẹn khi cô chở nó đi quãng đường hơn 320 km tới Deerfield, New Hampshire để tham gia buổi cân đo hôm 1/10.

Khi cân hiển thị con số 170 pound (77 kg), Whitty đưa tay che miệng và bật khóc vì sung sướng. Secretariat đã phá kỷ lục Bắc Mỹ với mức chênh lệch 7 pound (3,17 kg).

"Tôi đã dồn nén biết bao cảm xúc trong suốt tháng qua", Whitty, 38 tuổi, hiện là trợ lý bác sĩ tại một phòng khám ở Maine, chia sẻ. "Và tôi đã để tất cả những cảm xúc ấy vỡ òa".

Whitty, người đã có kinh nghiệm trồng các loại rau củ quả khổng lồ từ năm 2013, lấy hạt giống để trồng Secretariat từ một quả bí khác từng lập kỷ lục thế giới tại Anh.

Cô sẽ thu hoạch hạt giống của Secretariat với hy vọng sẽ trồng được một quả bí ngòi nặng hơn nữa vào năm sau. Mục tiêu của cô là tiến gần nhất có thể đến kỷ lục thế giới với trọng lượng gần 257 pound (khoảng 116,5 kg).

Về phần thịt quả bí ngòi vừa lập kỷ lục, Whitty cho hay nhà bạn cô nuôi một con lợn và nó có thể dễ dàng ăn hết quả bí 77 kg.