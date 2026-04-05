Chốt giá vàng hôm nay ngày 5/4 tăng rất mạnh, người mua vẫn lỗ đậm

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 5/4, có xu hướng như thế nào?

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 5/4 chốt tuần với giá vàng miếng ở mức 174,5 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 5/4, giá vàng trong nước ngày 5/4/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 171,5 triệu đồng/lượng mua vào và 174,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 5/4 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên tuần trước, giá vàng tăng 1,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 171 triệu đồng/lượng mua vào và 174,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước. Giá vàng Doji ngày 5/4 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 171 triệu đồng/lượng mua vào và 174,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 171 triệu đồng/lượng mua vào và 174,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 5/4, chốt một tuần giao dịch tăng rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước ở một số thương hiệu vàng lớn.

Với mức chênh lệch bán ra – mua vào là 3,5 triệu đồng/lượng và mức tăng 1,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước, nhà đầu tư lỗ 1,8 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Giá vàng hôm nay, ngày 5/4, chốt một tuần giao dịch tăng rất mạnh giá vàng nhẫn và giá vàng miếng.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 5/4, chủ yếu tăng mạnh ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 171 –174,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 171,3 – 174,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 169,5 – 172,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 5/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 5/4 chốt tuần với giá vàng giao ngay ở mức 4.676 USD/ounce, tăng 181 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.694 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới có một tuần giao dịch tăng giá rất mạnh, chốt tuần ở mốc trên 4.600 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy giới chuyên gia Phố Wall hiện nghiêng về trạng thái dè dặt nhiều hơn là đặt cược theo một xu hướng rõ ràng.

Phần lớn ý kiến cho rằng rủi ro tăng và giảm giá đang ở mức tương đối cân bằng trong bối cảnh thị trường vàng thế giới phản ứng rất nhanh với các tuyên bố chính trị, đặc biệt là những tín hiệu liên quan đến căng thẳng tại Trung Đông.

Trong khi đó, nhà đầu tư cá nhân vẫn giữ tâm lý tích cực hơn, với tỉ lệ dự báo giá vàng đi lên chiếm ưu thế.

Ông James Stanley - Chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com - cho rằng, xu hướng lớn của giá vàng vẫn chưa bị phá vỡ. Theo chuyên gia này, dù thị trường có thể còn xuất hiện những nhịp điều chỉnh ngắn, giá vàng vẫn đang nhận được lực đỡ từ nhu cầu phòng ngừa rủi ro, do đó các nhịp giảm sâu có thể tiếp tục được xem là cơ hội để dòng tiền quay lại.

Với giá vàng trong nước chốt tuần tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.676 USD/ounce (tương đương khoảng 148,7 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 5/4 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 25,8 triệu đồng/lượng.

