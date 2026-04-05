Giá vàng tuần tới sẽ diễn biến ra sao trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang?

Tuần qua, thị trường vàng đã diễn biến khá tích cực trong những phiên đầu tuần, tuy nhiên đà tăng bị gián đoạn vào giữa tuần khi Mỹ và Iran cùng đưa ra những tuyên bố “hiếu chiến”. Dù vậy, vàng vẫn ghi nhận tuần tăng giá thứ hai liên tiếp.

Giá vàng giao ngay quốc tế chốt tuần ở mức 4.678 USD/ounce, tăng hơn 180 USD mỗi ounce trong tuần, tương ứng mức tăng hơn 4%.

Trong nước, đà tăng của giá vàng bất ngờ hạ nhiệt so với thị trường thế giới, với vàng SJC kết thúc tuần giao dịch ở mức giá 171,5 – 174,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,7 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước, tương đương mức tăng khoảng 1%.

Với diễn biến này, giá vàng trong nước thu hẹp khoảng cách từ xấp xỉ 30 triệu đồng mỗi lượng trong tuần liền trước xuống còn khoảng 24,3 triệu đồng mỗi lượng.

Diễn biến giá vàng ngày càng khó đoán

Diễn biến thị trường vàng ngày càng khó dự đoán khi cuộc chiến tại Trung Đông trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Kỳ vọng về những giải pháp hòa bình ngày càng lu mờ, khi bên cạnh những tuyên bố hiếu chiến thì căng thẳng trên mặt trận quân sự cũng chưa ngừng gia tăng.

Ngay sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald rằng "chúng ta đã đánh bại Iran" ngày 2/4, chỉ 1 ngày sau đó, không quân Mỹ đã liên tiếp bị phía Iran bắn hạ hai máy bay và ít nhất hai trực thăng trúng đạn. Đây được cho là những chiếc máy bay có người lái đầu tiên của Mỹ bị hỏa lực đối phương bắn hạ kể từ khi chiến dịch bắt đầu.

Mỹ và Israel đã mở màn chiến dịch bằng một làn sóng tấn công khiến lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng. Iran đã tiến hành chiến dịch đáp trả mạnh mẽ vào Israel và các mục tiêu của Mỹ trên khắp vùng Vịnh. Tính đến 3/4, hơn 3.600 người thiệt mạng trong xung đột Iran, trong đó có 13 quân nhân Mỹ.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang và ngày càng khó lường, các chuyên gia ngày càng khó khăn khi đưa ra dự báo về triển vọng ngắn hạn của thị trường kim loại quý.

Trong số 15 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News về dự báo giá vàng tuần tới, chỉ có 4 chuyên gia, tương đương 27%, dự đoán giá vàng sẽ tăng; 3 người khác, chiếm 20%, dự báo giá sẽ giảm. Phần lớn các nhà phân tích với 53% tổng số có quan điểm trung lập – đây có thể là những người cho rằng rủi ro cân bằng trong ngắn hạn hoặc muốn tạm thời không tham gia thị trường trong tuần này.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã thu hút khá ít người tham gia với chỉ 61 phiếu bầu. Trong đó, 36 người, tương đương 59%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới;13 người khác, tương đương 21%, dự báo kim loại quý này sẽ giảm giá; 12 nhà đầu tư còn lại, chiếm 20% tổng số, dự kiến ​​giá vàng sẽ ổn định trong tuần tới.