Giá vàng hôm nay 5-4: Dự báo mới nhất sau tuần biến động mạnh

Sáng 5-4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp như SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng niêm yết ở mức 171,5 triệu đồng/lượng mua vào và 174,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,7 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được công ty SJC giao dịch quanh mức 171,3 – 174,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng khoảng 1,7 triệu đồng/lượng.

Một số thương hiệu khác như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải bán vàng nhẫn trơn ở mức thấp hơn, lần lượt là 169,5 triệu đồng và 172,5 triệu đồng (mua vào - bán ra).

Giá vàng trong nước tăng tuần thứ 2 liên tiếp, khi giá thế giới đi lên mạnh mẽ tuần qua. Chốt tuần giao dịch, giá vàng trên thị trường quốc tế ở mức 4.678 USD/ounce, tăng tới 183 USD/ounce (tương đương mức tăng 5,8 triệu đồng).

Giá vàng thế giới tăng mạnh hơn giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tuần qua

Đáng chú ý, dù giá vàng thế giới tăng rất mạnh tuần qua nhưng các nhà đầu tư lại bày tỏ sự giằng co về xu hướng, theo khảo sát mới nhất của Kitco.

Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 15 chuyên gia trả lời, trong đó chỉ có 27% dự báo giá vàng tăng tuần tới, 20% cho rằng giá vàng giảm trở lại và có tới 53% ý kiến nhận định đi ngang – phản ánh sự khó đoán về xu hướng.

Khảo sát với nhà đầu tư cá nhân cho thấy sự lạc quan hơn. Trong số 61 người tham gia, tới 59% kỳ vọng giá vàng phục hồi, 21% dự báo giảm tiếp và 20% cho rằng giá sẽ đi ngang. Có điều, số lượng nhà đầu tư tham gia khảo sát tuần này sụt giảm mạnh so với những tuần trước đó.

Ông Adam Button, chuyên gia chiến lược tiền tệ tại Forexlive.com, cho biết dù giá vàng vẫn đang gặp khó khăn trong ngắn hạn nhưng nhu cầu dài hạn đối với kim loại quý này ngày càng mạnh mẽ hơn. Khi chiến sự ở Trung Đông lắng dịu, vàng sẽ sáng trở lại khi nhu cầu thực chất vẫn tăng.

Ở chiều ngược lại, các nhà phân tích tại CPM Group khuyến nghị khách hàng của họ nên đứng ngoài cuộc trong 1-2 tuần tới, khi dự báo giá vàng có thể dao động trong khoảng từ 4.100 USD/ounce tới 4.850 USD/ounce. Dù có nhiều lý do khiến giá vàng tăng, hiện nay thị trường tài chính đang trải qua giai đoạn bất ổn và biến động mạnh. Giá vàng và các kim loại quý khác đã giảm nên rủi ro trong ngắn hạn gia tăng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 148,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước khoảng 25,8 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch này đã thu hẹp so với khoảng 30 triệu đồng/lượng trong những ngày trước.