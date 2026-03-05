Chốt giá vàng hôm nay ngày 5/3 đảo chiều tăng mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 5/3, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 5/3 tăng giá vàng miếng lên mức 184,7 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 5/3, giá vàng trong nước ngày 5/3/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 181,7 triệu đồng/lượng mua vào và 184,7 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 5/3 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 181,7 triệu đồng/lượng mua vào và 184,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 5/3 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 181,7 triệu đồng/lượng mua vào và 184,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 181,7 triệu đồng/lượng mua vào và 184,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 5/3, đảo chiều tăng mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 5/3, tăng mạnh giá vàng nhẫn và giá vàng miếng.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 5/3, chủ yếu tăng ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 181,7 –184,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 181,4 – 184,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 181,7 – 184,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 5/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 5/3 giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 51 USD/ounce, xuống mức 5.117 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.196 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều giảm giá, xuống sát mốc 5.100 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, theo các chuyên gia, giá vàng đang ghi nhận những nhịp biến động mạnh khi nhiều yếu tố hỗ trợ và kìm hãm cùng xuất hiện. Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục duy trì nhu cầu trú ẩn đối với kim loại quý, song đà tăng của vàng vẫn đối mặt với không ít lực cản từ thị trường tài chính toàn cầu.

Theo ông Kyle Rodda - chuyên gia phân tích thị trường tài chính cấp cao tại Capital.com, các diễn biến căng thẳng tại Trung Đông có thể giúp vàng duy trì sức hút trong dài hạn. Tuy nhiên, mức độ bất định của cuộc xung đột cũng khiến thị trường có thể trải qua nhiều đợt dao động mạnh trong ngắn hạn.

Dù vậy, triển vọng dài hạn của kim loại quý vẫn được nhiều chuyên gia đánh giá tích cực. Các yếu tố như căng thẳng địa chính trị kéo dài, nhu cầu dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương và nguy cơ bất ổn kinh tế toàn cầu vẫn có thể tiếp tục hỗ trợ thị trường vàng thế giới.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 5.117 USD/ounce (tương đương khoảng 162,4 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 5/3 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 22,3 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 5/3, giá vàng ngày 6/3 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.