Sáng 5-3, giá vàng miếng SJC mất hơn 6 triệu đồng trong vài ngày

Sáng 5-3, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và nhiều đơn vị kinh doanh vàng niêm yết mua vào 181,2 triệu đồng/lượng, bán ra 184,2 triệu đồng/lượng, ổn định so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức các loại được giao dịch ở mức 180,9 triệu đồng/lượng mua vào, 183,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, các doanh nghiệp vàng lớn bán vàng nhẫn trơn bằng với giá vàng miếng SJC.

Chỉ trong vài ngày, giá vàng mất tới 6-7 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá bạc miếng các thương hiệu Phú Quý, Ancarat, SBJ được giao dịch quanh 3,1 - 3,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,3 - 3,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giảm khoảng 60.000 đồng/lượng so với hôm qua. Trong khi giá bạc kg các thương hiệu giảm cả chục triệu đồng từ đầu tuần tới nay, hiện còn khoảng 87,17 - 89,68 triệu đồng (chiều bán ra), giảm hơn 1 triệu đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới ở mức 5.178 USD/ounce, tăng trở lại hơn 30 USD/ounce so với đầu phiên sáng. Dù vậy, nếu tính từ đầu tuần tới nay, giá vàng đã mất khoảng 270 USD/ounce; trong khi giá bạc cũng rơi về quanh 84,6 USD/ounce - mất tới 10% chỉ trong vài phiên.

Giá vàng giảm mạnh trong vài ngày qua

Theo giới phân tích, chiến sự ở Trung Đông đã thúc đẩy nhu cầu trú ẩn vào vàng, bạc, nhưng giá các kim loại quý này cần thời gian để ổn định trở lại – trước đợt tăng giá tiếp theo. Bà Michele Schneider, Chiến lược gia trưởng thị trường tại MarketGauge, phân tích trên Kitco rằng chưa thấy đủ động lực để giá vàng vượt qua ngưỡng kháng cự 5.400 USD/ounce và đà tăng của bạc sẽ dưới 100 USD/ounce trong ngắn hạn.

"Nếu căng thẳng ở Trung Đông leo thang thành một cuộc xung đột lớn hơn và kéo dài hơn, thì mọi dự đoán đều trở nên vô nghĩa. Tôi nghĩ chúng ta sẽ chứng kiến giá dầu, giá vàng và giá bạc tăng cao hơn nhiều" – bà Michele Schneider nói.

Hiện, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 164,2 triệu đồng/lượng.

Giá bạc cũng rớt thảm trong vài ngày qua