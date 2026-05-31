Rockefeller Global Investment Management dự báo giá vàng có thể đạt 10.000 USD vào 2030

Vàng vẫn là trụ cột của chu kỳ hàng hóa mới và thị trường tăng giá dài hạn của kim loại quý này vẫn còn nguyên vẹn bất chấp những biến động gần đây trên thị trường, theo ông Doug Moglia, chiến lược gia vĩ mô và thị trường tại Rockefeller Global Investment Management.

Trong một báo cáo gần đây, ông Moglia cho biết hàng hóa đã khẳng định lại vị thế là công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư sau nhiều năm bị bỏ quên, khi nhu cầu mang tính cấu trúc đang kết hợp với nguồn cung hạn chế trên phần lớn các thị trường hàng hóa. Theo ông, mặc dù xu hướng hàng hóa nói chung đang được thúc đẩy bởi quá trình điện khí hóa, xây dựng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), xu hướng đưa sản xuất trở về trong nước, nhu cầu an ninh năng lượng và nhiều năm thiếu đầu tư, nhưng kim loại quý vẫn là nhóm dẫn đầu.

Giá vàng có thể đạt 10.000 USD vào 2030.

Kim loại quý đã dẫn đầu, với giá vàng tăng 92% và bạc tăng hơn gấp đôi (+152%) kể từ đầu năm 2025, ông Moglia cho biết.

Vàng được hỗ trợ bởi hoạt động mua vào liên tục của các ngân hàng trung ương, vốn tăng tốc từ năm 2022 sau các lệnh trừng phạt đối với dự trữ ngoại hối của Nga. Tuy nhiên, năm 2025 đánh dấu bước ngoặt của đợt tăng giá kim loại quý khi dòng vốn đầu cơ tăng mạnh cùng với sự suy yếu đáng kể của đồng USD, qua đó thúc đẩy dòng tiền chuyển sang các kim loại có hệ số beta cao hơn như bạc và bạch kim.

Ông Moglia cho rằng thị trường vàng tăng giá hiện tại có thể được so sánh với những bước ngoặt lớn từng diễn ra trong 50 năm qua.

"Chúng tôi tin rằng vàng đã bước vào chu kỳ tăng giá dài hạn thứ ba kể từ năm 2022, tương tự những bước ngoặt quan trọng vào đầu thập niên 1970 sau khi hệ thống Bretton Woods sụp đổ và giai đoạn đầu thiên niên kỷ mới, khi vàng nổi lên như một công cụ phòng ngừa rủi ro trước bất ổn tài chính sau sự sụp đổ của bong bóng công nghệ", ông Moglia nói. "Trong chu kỳ tăng giá mới này, chất xúc tác là cuộc xung đột Nga – Ukraine và cụ thể hơn là tiền lệ được thiết lập từ các lệnh trừng phạt đối với dự trữ ngoại hối của Nga".

Theo ông, các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đã nhận ra rằng lượng dự trữ nắm giữ trong hệ thống USD – euro có thể chịu tác động bởi các yếu tố chính trị và pháp lý. Điều này làm thay đổi căn bản cách thức quản lý dự trữ cũng như cách các quốc gia đánh giá quyền tự chủ tài chính của mình.

"Vàng – một tài sản vĩ mô toàn cầu không có rủi ro từ phía nhà phát hành hoặc đối tác – đã trở thành đối tượng hưởng lợi lớn nhất", ông nhấn mạnh.

Ông cho biết quy mô của sự dịch chuyển toàn cầu sang vàng thể hiện rõ qua hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương.

Kết quả là trong ba năm liên tiếp từ 2022 đến 2024, các ngân hàng trung ương toàn cầu đã mua hơn 1.000 tấn vàng mỗi năm, tương đương khoảng 20-25% sản lượng khai thác vàng toàn cầu hằng năm. Bên cạnh đó, diễn biến giá vàng ngày càng ít nhạy cảm hơn với các yếu tố chu kỳ truyền thống như kỳ vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu, lãi suất thực hay biến động của đồng USD

Theo ông Moglia, năm 2025 đánh dấu giai đoạn tiếp theo của chu kỳ tăng giá vàng khi các nhà đầu tư tài chính phương Tây tham gia mạnh mẽ thông qua các quỹ ETF và hoạt động đầu tư cá nhân.

"Mặc dù năm 2022 đã tạo ra một nguồn cầu mang tính cấu trúc mới, nhưng khi bước sang năm 2025, chúng tôi kỳ vọng dòng vốn tài chính phương Tây sẽ trở thành động lực chính thông qua sự tham gia của nhà đầu tư cá nhân và các quỹ ETF. Điều đó đã trở thành hiện thực", ông nói.

Ông cho biết lượng vàng mua vào của các ngân hàng trung ương giảm xuống còn 863 tấn trong năm 2025, thấp hơn mức trên 1.000 tấn của ba năm trước đó. Trong khi đó, lượng vàng nắm giữ của các quỹ ETF toàn cầu tăng gần 20%, lên hơn 3.000 tấn.

Tuy nhiên, ông Moglia cảnh báo rằng sự chuyển dịch này tuy hỗ trợ giá vàng tăng cao hơn nhưng cũng khiến thị trường dễ xuất hiện các đợt điều chỉnh mạnh.

"Chúng tôi dự báo nhu cầu từ các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục gia tăng. Dự trữ vàng hiện chiếm khoảng 31% tổng dự trữ toàn cầu và có thể tiến gần hơn tới tỷ trọng của dự trữ bằng USD, hiện ở mức 56%, trong dài hạn", ông cho biết.

Theo ông, nhu cầu ổn định từ các ngân hàng trung ương sẽ góp phần thiết lập cả mức giá sàn và giá trần cao hơn cho vàng, bởi nhóm người mua này phần lớn không nhạy cảm với biến động giá. Tuy nhiên, động lực chi phối giá hiện đang dần chuyển sang các nhà đầu tư tài chính.

"Một thị trường mà nhu cầu mở rộng sang các nhà đầu tư có tốc độ giao dịch nhanh hơn và chịu ảnh hưởng bởi động lực thị trường sẽ có khả năng biến động lớn hơn trong ngắn hạn. Chúng ta đã chứng kiến điều đó vào đầu năm 2026, khi sự tích lũy đòn bẩy đầu cơ góp phần tạo ra đợt đảo chiều mạnh của giá kim loại quý vào cuối tháng 1", theo Moglia

Dù vậy, ông Moglia cho rằng nhiều yếu tố quan trọng vẫn đang hỗ trợ xu hướng tăng giá của vàng.

Đó là những lo ngại ngày càng gia tăng về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang hỗ trợ các kim loại tiền tệ như vàng. Một ngân hàng trung ương bị chính trị hóa sẽ làm suy giảm niềm tin vào hệ thống tài chính Mỹ và đồng USD. Bên cạnh đó, rủi ro tài khóa ngày càng lớn cùng khả năng các vấn đề này trở nên nghiêm trọng hơn trước khi được cải thiện cũng đang thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào vàng. Cuối cùng, các cú sốc địa chính trị, bao gồm cuộc xung đột gần đây với Iran, cũng làm gia tăng sự quan tâm của nhà đầu tư.

Theo ông Moglia, chu kỳ tăng giá hiện tại của vàng vẫn còn ở giai đoạn đầu nếu so với các chu kỳ lịch sử.

Mặc dù có những biến động gần đây, lịch sử cho thấy các chu kỳ tăng giá dài hạn thường kéo dài gần một thập kỷ, như giai đoạn từ tháng 8/1971 đến tháng 1/1980 hoặc từ tháng 2/2001 đến tháng 9/2011. Trong khi đó, chu kỳ hiện tại mới bước sang năm thứ tư với mức tăng khoảng 200%.

Ông cho rằng điều kiện then chốt để chấm dứt chu kỳ tăng giá vẫn chưa xuất hiện.

Đó là sự thay đổi trong quan điểm coi vàng là tài sản dự trữ được ưu tiên thay thế trái phiếu kho bạc Mỹ sẽ là điều kiện cần để vàng tạo đỉnh. Hiện tại chưa có dấu hiệu nào cho thấy xu hướng này sẽ đảo ngược.

Rockefeller dự báo giá vàng có thể đạt mức cao hơn đáng kể trong những năm tới.

"Chúng tôi kỳ vọng giá vàng sẽ giao dịch trên 5.500 USD/ounce vào năm 2027 và đạt 8.000 USD/ounce trước năm 2030, với khả năng vượt mốc 10.000 USD/ounce vào 2030", ông Moglia nhấn mạnh.