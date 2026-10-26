Một người Thanh Hóa chưa chịu nghỉ hưu, bèn trồng 5,2ha cây gai này, thu lãi gần nửa tỷ đồng

Từ vườn cây ăn quả đến trang trại dứa 5,2ha

Năm 2015, sau khi nghỉ hưu, ông Hoàng Văn Dậu ở thôn Đồng Tiến, xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa bắt đầu xây dựng mô hình kinh tế trang trại.

Ban đầu, gia đình ông trồng nhiều loại cây ăn quả như táo, ổi, bưởi, hồng xiêm. Sau đó, ông từng bước chuyển sang chuyên canh dứa, mở rộng diện tích lên 5,2ha.

Lãnh đạo Hội Nông dân Thanh Hoá và lãnh đạo xã Hà Long đến thăm mô hình ông Hoàng Văn Dậu ở thôn Đồng Tiến.

Trao đổi với PV Báo Dân Việt, ông Dậu cho biết, việc chuyển sang trồng dứa nhằm tập trung sản xuất, thuận lợi trong chăm sóc và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Theo ông Dậu, với diện tích sản xuất lớn, người trồng không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm và sức lao động thủ công. Các khâu chọn giống, làm đất, chăm sóc, tưới nước phải được tính toán phù hợp để cây sinh trưởng đồng đều, giảm chi phí và bảo đảm năng suất.

Gia đình ông tổ chức sản xuất theo từng khu vực để thuận tiện theo dõi quá trình sinh trưởng của cây, đồng thời chủ động bố trí nhân công vào những thời điểm cần thiết.

Một trong những khoản đầu tư được ông Dậu chú trọng là hệ thống tưới phun tự động phục vụ toàn bộ diện tích 5,2ha dứa.

Ông Hoàng Văn Dậu đầu tư hệ thống tưới tự động phục vụ 5,2ha dứa của gia đình. Ảnh: HD.

Theo ông Dậu, nếu tưới hoàn toàn bằng phương pháp thủ công, việc cung cấp nước cho diện tích lớn sẽ tốn nhiều thời gian, công sức, nhất là khi nắng nóng kéo dài.

Với hệ thống tưới phun tự động, nước được dẫn qua đường ống đến các khu vực trồng dứa và phân phối bằng đầu phun. Nhờ đó, gia đình giảm công vận chuyển nước, chủ động hơn trong chăm sóc cây trồng.

Tuy nhiên, việc vận hành hệ thống phải phù hợp với điều kiện thời tiết, độ ẩm đất và từng giai đoạn sinh trưởng của cây.

“Dứa có khả năng chịu hạn tương đối tốt nhưng vẫn cần được cung cấp đủ nước trong những thời kỳ sinh trưởng quan trọng. Ngược lại, nếu đất thường xuyên bị úng, cây có thể bị thối rễ, thối gốc, ảnh hưởng đến năng suất”, ông Dậu chia sẻ kinh nghiệm.

Để quả dứa phát triển tốt gia đình ông Dậu cũng đã dùng lưới để che nắng cho dứa. Ảnh: HD.

Ngoài hệ thống tưới, gia đình ông Dậu chú trọng lựa chọn chồi giống, làm đất, bón phân và phòng trừ sâu bệnh. Vườn dứa được trồng với mật độ khoảng 60.000 cây/ha.

Theo kinh nghiệm của ông, chồi giống cần khỏe mạnh, tương đối đồng đều, không có biểu hiện sâu bệnh. Đất trồng phải được làm tơi xốp, bố trí luống và rãnh thoát nước phù hợp để hạn chế tình trạng đọng nước quanh gốc.

“Trong quá trình chăm sóc, việc cung cấp dinh dưỡng phải phù hợp với đặc điểm đất đai và từng giai đoạn sinh trưởng. Vườn dứa cần được kiểm tra thường xuyên để phát hiện sớm những biểu hiện bất thường, từ đó có biện pháp xử lý phù hợp, hạn chế ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng quả. Hiệu quả của mô hình phụ thuộc vào sự kết hợp giữa giống cây, điều kiện đất đai, quản lý nước, dinh dưỡng và quy trình chăm sóc”, ông Hoàng Văn Dậu chia sẻ.

Vườn dứa của ông Hoàng Văn Dậu ở thôn Đồng Tiến, xã Hà Long. Ảnh: HD.

Đến nay, năng suất dứa của gia đình ông Dậu đạt khoảng 40-45 tấn quả/ha. Với diện tích 5,2ha, mô hình mang lại lợi nhuận khoảng 500 triệu đồng mỗi năm.

Để duy trì sản xuất, gia đình bố trí 3 lao động chính, đồng thời thuê thêm nhân công thời vụ khi có nhu cầu.

Hội Nông dân đồng hành cùng hội viên phát triển sản xuất

Đánh giá về mô hình của gia đình ông Hoàng Văn Dậu, ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hà Long, cho biết:

“Mô hình trồng dứa của ông Hoàng Văn Dậu cho thấy tinh thần chủ động, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng và tích cực tìm tòi cách làm mới trong phát triển kinh tế. Việc tập trung sản xuất trên diện tích lớn, chú trọng kỹ thuật chăm sóc và đầu tư hệ thống tưới phun tự động là những yếu tố góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm sức lao động và chủ động hơn trong quá trình canh tác”.

Sau khi nghỉ hưu, ông Hoàng Văn Dậu phát triển mô hình trồng dứa 5,2ha, đạt năng suất 40-45 tấn/ha. Ảnh: HD.

Theo ông Cao, thời gian tới, Hội Nông dân xã Hà Long tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; chủ động tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật và lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện đất đai, khả năng đầu tư của từng hộ.

Hội cũng quan tâm hỗ trợ hội viên tiếp cận thông tin thị trường, nguồn vốn, các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật và kết nối tiêu thụ nông sản nhằm nâng cao thu nhập, phát triển sản xuất.