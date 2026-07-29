Chốt giá vàng hôm nay ngày 29/7 nằm yên nghe ngóng

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 29/7, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 29/7 giữ giá vàng miếng ở mức 141,5 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 29/7, giá vàng trong nước ngày 29/7/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 29/7 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 29/7 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 29/7, giữ ổn định cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 29/7, giữ ổn định giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 29/7, giữ nguyên ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 138,5 –142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 137 – 141 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 138,1 – 142 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 29/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 29/7 giảm nhẹ với giá vàng giao ngay giảm 2 USD/ounce, xuống mức 4.019 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.093 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới biến động nhẹ, xuống gần mốc 4.000 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm khi giới đầu tư thận trọng trước quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Diễn biến gần đây cho thấy kỳ vọng về lãi suất đang trở thành yếu tố chi phối mạnh hơn các động lực truyền thống của vàng. Trong khi giá dầu hạ nhiệt, căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu dịu bớt, đồng USD vẫn duy trì sức mạnh, khiến vàng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm lực mua mới.

Về mặt kỹ thuật, giá vàng đang dao động trong vùng nhạy cảm sau nhiều tháng hình thành xu hướng giảm với các đỉnh giá thấp dần. Vùng 4.000 USD/ounce được xem là ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Nếu xuyên thủng khu vực này, áp lực bán có thể gia tăng và kéo giá về các vùng thấp hơn quanh 3.960-3.940 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, nếu Fed đưa ra thông điệp mềm mỏng hơn dự kiến, kỳ vọng lãi suất giảm có thể quay trở lại, tạo động lực giúp vàng phục hồi. Khi đó, vùng 4.040-4.070 USD/ounce sẽ là khu vực kháng cự cần vượt qua để củng cố xu hướng tăng trở lại.

Với giá vàng trong nước giữ ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.019 USD/ounce (tương đương khoảng 128,5 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 29/7 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 13 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 29/7, giá vàng ngày 30/7 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.