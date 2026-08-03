Chốt giá vàng hôm nay ngày 3/8 biến động đủ các hướng

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 3/8, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 3/8 giữ giá vàng miếng ở mức 141 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 3/8, giá vàng trong nước ngày 3/8/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 3/8 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 3/8 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 3/8, tăng chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 3/8, biến động nhiều hướng giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 3/8, chủ yếu giữ ổn định ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 137 –141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 136,5 – 140,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 138 – 142 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 3/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 3/8 tăng nhẹ với giá vàng giao ngay tăng 5 USD/ounce, lên mức 4.051 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.098 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới ít biến động, giữ giá ở vùng mốc trên 4.000 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới trong tuần này có thể tiếp tục dao động mạnh quanh ngưỡng tâm lý 4.000 USD/ounce. Mốc này đã nhiều lần phát huy vai trò hỗ trợ khi lực mua nhanh chóng xuất hiện mỗi khi giá giảm xuống gần hoặc thấp hơn vùng trên. Tuy nhiên, khả năng tăng mạnh cũng chưa thực sự rõ ràng, do đồng USD, lợi suất trái phiếu và kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ vẫn tạo sức ép lên kim loại quý.

Tâm lý thị trường hiện phân hóa khá rõ. Một bộ phận nhà đầu tư kỳ vọng vàng sẽ phục hồi nhờ nhu cầu trú ẩn và hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương. Trong khi đó, những ý kiến thận trọng cho rằng, giá có thể cần thêm một nhịp điều chỉnh trước khi hình thành xu hướng tăng bền vững.

Kết quả khảo sát gần nhất của một trang chuyên về kim loại quý với các chuyên gia Phố Wall cũng cho thấy, giới phân tích chia đều giữa các kịch bản tăng, giảm và đi ngang.

Với giá vàng trong nước biến động nhiều hướng và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.051 USD/ounce (tương đương khoảng 129,4 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 3/8 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 11,6 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 3/8, giá vàng ngày 4/8 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.