Giá xăng dầu hôm nay 13/4: Giá dầu thế giới tăng vọt, thị trường “nóng” vì đàm phán Mỹ – Iran đổ vỡ

Giá dầu thế giới biến động mạnh

Giá xăng dầu thế giới trong phiên giao dịch ngày 13/4 ghi nhận biến động mạnh khi căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông, đặc biệt sau động thái Mỹ thông báo phong tỏa các cảng của Iran.

Ngay đầu phiên châu Á, giá dầu thô đã bật tăng trở lại ngưỡng trên 100 USD/thùng. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đổ vỡ, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung quy mô lớn.

Tại thời điểm 17h, giá dầu WTI giao dịch ở mức 104,6 USD/thùng, tăng 7,99 USD tương đương tăng 8,29% so với phiên trước; dầu Brent giao dịch ở mức 102,9 USD/thùng, tăng 7,7 USD tương đương tăng 8,09% so với phiên trước.

Giá dầu thô tăng vọt sau tin Mỹ thông báo phong tỏa các cảng của Iran

Theo các chuyên gia, việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran được xem là một hành động có tính chất quân sự, có thể khiến nguồn cung dầu toàn cầu giảm tới 2 triệu thùng/ngày nếu xuất khẩu của Iran bị gián đoạn hoàn toàn. Điều này ngay lập tức tạo áp lực tăng giá lên thị trường năng lượng toàn cầu.

Không chỉ dầu thô, nhiều mặt hàng liên quan như nhiên liệu và phân bón cũng đồng loạt tăng giá do lo ngại chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng. Trong khi đó, thị trường tài chính toàn cầu phản ứng tiêu cực khi chứng khoán giảm điểm và nhà đầu tư lo ngại rủi ro lạm phát gia tăng.

Trước đó, thị trường từng kỳ vọng nguồn cung dầu và khí hóa lỏng (LNG) sẽ dư thừa trong năm 2026. Tuy nhiên, xung đột tại Trung Đông đã đảo chiều hoàn toàn cục diện, khiến thị trường chuyển sang trạng thái lo ngại thiếu hụt.

Đáng chú ý, giá LNG toàn cầu cũng đã tăng khoảng 80% kể từ cuối tháng 2, sau khi cơ sở hạ tầng năng lượng tại khu vực vùng Vịnh, đặc biệt là Qatar, bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công. Điều này càng làm gia tăng áp lực chi phí năng lượng trên toàn cầu.

Tại châu Á, nhiều quốc gia đã bắt đầu cắt giảm nhập khẩu LNG do giá cao, thậm chí quay trở lại sử dụng than để đảm bảo nhu cầu năng lượng. Xu hướng này có thể tiếp tục nếu giá năng lượng duy trì ở mức cao trong thời gian tới.

Giới phân tích nhận định, trong ngắn hạn, giá dầu sẽ tiếp tục biến động mạnh theo các diễn biến địa chính trị.

Giá xăng dầu trong nước

Trong nước, giá xăng dầu được dự báo sẽ chịu áp lực trong kỳ điều hành tới nếu xu hướng tăng của giá thế giới tiếp diễn. Người tiêu dùng và doanh nghiệp vì vậy cần chuẩn bị cho khả năng chi phí nhiên liệu tiếp tục điều chỉnh trong thời gian tới.

Trước đó, tại kỳ điều hành chiều 9/4, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 2.393 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 22.344 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 2.993 đồng/lít, không cao hơn 23.543 đồng/lít

Đặc biệt, giá dầu diesel giảm mạnh 9.872 đồng/lít, không cao hơn 32.969 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 1.658 đồng/kg, không cao hơn 22.613 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học ở mức 800 đồng/lít; xăng không chì: 800 đồng/lít; dầu diesel: 1.000 đồng/lít; dầu mazut: 800 đồng/kg.

Đồng thời, liên Bộ Công Thương - Tài chính không chi sử dụng quỹ với tất cả các mặt hàng.