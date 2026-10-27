Chốt giá vàng hôm nay ngày 27/10 đồng loạt tăng trở lại

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 27/10, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng ngày 27/10 tăng giá vàng miếng lên mức 142 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 27/10, giá vàng trong nước ngày 27/10/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 139 triệu đồng/lượng mua vào và 142 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 27/10 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 139 triệu đồng/lượng mua vào và 142 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 27/10 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 139 triệu đồng/lượng mua vào và 142 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 137 triệu đồng/lượng mua vào và 142 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 300.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 27/10, tăng cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 27/10, tăng trở lại giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 27/10, chủ yếu tăng ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 137,3 –141,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 135 – 139 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 137 – 141 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 27/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 27/10 giảm nhẹ với giá vàng giao ngay giảm 5 USD/ounce, xuống mức 4.015 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.014 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều giảm giá, giữ mốc trên 4.000 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, theo các chuyên gia Heraeus, thị trường vàng thế giới đang chịu sức ép từ giá dầu tăng và kỳ vọng Fed nâng lãi suất vào tháng 12.

Lợi suất trái phiếu Mỹ giảm giúp hạ chi phí cơ hội nắm giữ vàng, nhưng chưa đủ bù đắp sức ép từ giá dầu cao và đồng USD mạnh. Trong bối cảnh đó, giá vàng đã lùi về sát mốc 4.000 USD/ounce.

Trong thời điểm hiện tại, các chuyên gia dự báo giá vàng vẫn sẽ bị giằng co giữa các yếu tố hỗ trợ trong dài hạn và những thách thức trước mắt đến từ chính sách tiền tệ cùng đồng USD.

Với giá vàng trong nước tăng trở lại và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.015 USD/ounce (tương đương khoảng 126 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 27/10 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 27/10, giá vàng ngày 28/10 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.