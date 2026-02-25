Chốt giá vàng hôm nay ngày 25/2 tăng mạnh trước vía Thần Tài

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 25/2, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 25/2 tăng giá vàng miếng lên mức 185,3 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn, trước ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 25/2, giá vàng trong nước ngày 25/2/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 182,3 triệu đồng/lượng mua vào và 185,3 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 25/2 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 182,3 triệu đồng/lượng mua vào và 185,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 25/2 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 182,3 triệu đồng/lượng mua vào và 185,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 182,3 triệu đồng/lượng mua vào và 185,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 25/2, tăng mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 25/2, tăng mạnh giá vàng nhẫn và giá vàng miếng trước ngày vía Thần Tài.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 25/2, chủ yếu tăng ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 182,2 –185,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 181,8 – 184,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 181,5 – 184,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 25/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 25/2 tăng với giá vàng giao ngay tăng 20 USD/ounce, lên mức 5.183 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.164 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục tăng giá, tiến gần mốc 5.200 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, sau nhịp tăng vượt mốc 5.000 USD/ounce, thị trường vàng thế giới đang bước vào giai đoạn giằng co khi lực mua trú ẩn và hoạt động chốt lời liên tục thay đổi tương quan.

Theo Bernard Dahdah - Chuyên gia phân tích kim loại quý tại Natixis, vàng thường phản ứng rất nhạy với các cú sốc rủi ro. Ông cho rằng, nếu kịch bản đối đầu Mỹ - Iran leo thang thành xung đột quân sự, giá vàng có thể tăng khoảng 15% nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn quay trở lại.

Giới phân tích đánh giá, trong giai đoạn hiện nay, giá vàng nhiều khả năng duy trì trạng thái biến động mạnh, đan xen giữa các nhịp tăng do tâm lý phòng thủ và điều chỉnh kỹ thuật. Nhà đầu tư vì vậy cần cân nhắc kỹ chiến lược giao dịch, quản trị rủi ro và tránh chạy theo tâm lý đám đông khi giá biến động bất thường.

Với giá vàng trong nước đồng loạt tăng và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 5.183 USD/ounce (tương đương khoảng 164,5 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 25/2 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 20,8 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 25/2, giá vàng ngày 26/2, giá vàng ngày Thần Tài sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.