Giá vàng ngày vía Thần tài biến động ra sao trong 10 năm qua?

Giá vàng ngày vía Thần tài biến động mạnh qua từng giai đoạn

Ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) ban đầu mang đậm ý nghĩa tâm linh, khi người dân mua một vài chỉ vàng để cầu mong một năm làm ăn phát đạt, tiền tài rủng rỉnh. Tuy nhiên, vượt ra khỏi lăng kính tín ngưỡng, diễn biến giá vàng ngày vía Thần tài xuyên suốt 10 năm qua (2016 - 2025) lại là một "bức tranh" chân thực nhất về những thăng trầm của kinh tế vĩ mô, lạm phát và tâm lý đầu tư, tích trữ tài sản của người Việt Nam.

Trong đó, diễn biến về "cơn sốt" vàng Thần Tài trong suốt một thập kỷ qua, được chia thành 3 giai đoạn mang tính bước ngoặt.

Giai đoạn 2016 - 2019: Thị trường vàng trong nước vào ngày vía Thần Tài có diễn biến tương đối bình lặng. Trong giai đoạn này, giá vàng chủ yếu dao động quanh ngưỡng 33 - 39 triệu đồng/lượng. Cụ thể, giá vàng ngày Vía Thần Tài năm 2019, đối với nhẫn trơn 24K được niêm yết ở mức khoảng 37,25 triệu đồng/lượng.

Lúc đó, nền kinh tế toàn cầu và trong nước đang ở chu kỳ tăng trưởng ổn định. Lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng duy trì ở mức hấp dẫn, thị trường bất động sản ấm lên, khiến vàng chưa thực sự trở thành kênh "trú ẩn" độc tôn. Biến động giá vàng ngày vía Thần Tài giai đoạn này mang tính "mùa vụ" rất rõ nét.

Các cơ sở kinh doanh thường chủ động đẩy giá lên nhẹ từ 500.000 - 1 triệu đồng/lượng ngay trước ngày lễ do lực cầu tăng đột biến, sau đó giá nhanh chóng hạ nhiệt trở lại mức bình thường. Người dân chủ yếu mua sắm với tâm lý thuần túy là cầu may, khối lượng giao dịch phổ biến chỉ từ 0,5 chỉ (phân vàng) đến 1 hoặc 2 chỉ.

Biểu đồ diễn biến giá vàng ngày vía Thần tài từ năm 2016 - 2025.

Giai đoạn 2020 - 2023: Sự xuất hiện của đại dịch Covid-19 vào đầu năm 2020 đã thay đổi hoàn toàn cục diện thị trường tài chính toàn cầu, và ngày vía Thần Tài cũng không ngoại lệ. Sự đứt gãy chuỗi cung ứng, các đợt phong tỏa quy mô lớn và chính sách nới lỏng tiền tệ ồ ạt từ các ngân hàng trung ương đã đẩy giá vàng bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới.

Trong đó, năm 2020, giá vàng nhẫn ngày vía Thần tài bật tăng mạnh mẽ lên mức 44,45 triệu đồng/lượng, cao hơn khoảng 7,2 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước (tăng 19,3%).

Đến năm 2021, lạm phát toàn cầu bắt đầu manh nha, vàng tiếp tục khẳng định vị thế hầm trú ẩn an toàn. Giá vàng ngày vía Thần Tài leo thẳng lên mức 54,9 triệu đồng/lượng, tăng 23,5% so với năm 2020.

Đỉnh điểm, năm 2022, giá vàng ngày mùng 10 tháng Giêng bắt đầu đà tăng mạnh, đạt mức 62,8 triệu đồng/lượng.

Năm 2023 trở đi - giai đoạn bùng nổ của thị trường vàng

Giai đoạn 2023 - 2025: Thị trường vàng chứng kiến những cơn "địa chấn" thực sự. Căng thẳng địa chính trị leo thang kéo dài, lạm phát toàn cầu dai dẳng và sự bất cập trong nguồn cung vàng đã đẩy giá kim loại quý này lên những mức kỷ lục mà có lẽ vào năm 2016, không ai dám tưởng tượng tới.

Trong năm 2024, cơn sốt bùng nổ đẩy giá vàng nhẫn tăng vọt lên 64,7 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, đây là thời điểm người dân bắt đầu đổ xô đi mua vàng nhẫn tròn trơn 24K thay vì vàng miếng SJC.

Nguyên nhân đến từ việc chênh lệch giá vàng SJC so với thế giới quá cao (có thời điểm lên tới gần 20 triệu đồng/lượng). Vàng nhẫn bám sát giá thế giới hơn, trở thành mặt hàng "nóng" nhất và thường xuyên rơi vào tình trạng cháy hàng cục bộ.

Biểu đồ so sánh giá vàng SJC, vàng nhẫn ngày vía Thần tài và ngày cuối năm giai đoạn 2016 - 2025.

Đến năm 2025, đanh dấu mốc son lịch sử của thập kỷ. Chịu tác động cộng hưởng từ đà tăng không phanh của giá vàng thế giới, giá vàng nhẫn ngày vía Thần Tài 2025 đã bứt phá ngoạn mục lên mốc 89,8 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC cũng vượt ngưỡng 90 triệu đồng/lượng. So với năm 2024, giá đã tăng tới gần 39% chỉ sau một năm. Những người mua vàng cách đây 10 năm, tài sản tích lũy đã nhân lên gấp gần 3 lần.

Còn tại thời điểm hiện tại, trước ngày vía Thần tài 2026 (25/2/2026), giá vàng SJC và nhẫn tiếp tục tăng vọt. Trong đó, vàng SJC đạt mức 185,3 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn cũng tăng mạnh, đạt mức từ 184,8 - 185,3 triệu đồng/lượng. Chắc chắn, giá vàng ngày vía Thần tài 2026 sẽ lập tiếp kỷ lục mới.

Giá vàng ngày vía Thần tài 2026 dự kiến tăng hơn gấp 2 lần so với năm 2025. Ảnh: Thái Nguyễn

Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo, một quy luật "bất thành văn" thường thấy là ngay sau ngày vía Thần Tài, giá vàng trong nước thường có xu hướng hạ nhiệt, sụt giảm từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng/lượng do lực cầu đột biến đã cạn.

Thêm vào đó, chênh lệch giá mua vào - bán ra thường bị các đơn vị kinh doanh nới rộng lên mức 2 - 3 triệu đồng/lượng trong những ngày cao điểm. Do đó, nếu mua vàng ngày vía Thần Tài và bán ra ngay lập tức dưới hình thức lướt sóng, người dân cầm chắc phần lỗ trong tay.

Mặc dù vậy, nếu xét trên góc độ đầu tư dài hạn, kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Thống kê từ năm 2016 - 2025 cho thấy, bất chấp những nhịp điều chỉnh ngắn hạn sau lễ, vàng vẫn duy trì xu hướng chủ đạo là tăng mạnh mẽ qua các năm.