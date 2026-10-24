Chốt giá vàng hôm nay ngày 24/10 vẫn giảm rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 24/10, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng ngày 24/10 giảm giá vàng miếng xuống mức 141,7 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 24/10, giá vàng trong nước ngày 24/10/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 138,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,7 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 24/10 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 139 triệu đồng/lượng mua vào và 142 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 24/10 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 138,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 137,1 triệu đồng/lượng mua vào và 141,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 24/10, chốt tuần tiếp tục giảm cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10, tiếp tục giảm giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: AI.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 24/10, chủ yếu giảm ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 137,2 –141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 135 – 139 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 137,1 – 141,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 24/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 24/10 giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 32 USD/ounce, xuống mức 3.995 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.005 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục giảm giá mạnh, chốt tuần xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, Tim Pickering - Chủ tịch kiêm Giám đốc đầu tư tại Auspice Capital Advisors - cho rằng, thị trường vàng thế giới có thể tiếp tục gặp khó khăn khi lạm phát dai dẳng và lãi suất duy trì ở mức cao.

Theo ông, diễn biến giá vàng những tháng gần đây cho thấy kim loại quý không phải là công cụ phòng ngừa lạm phát đáng tin cậy trong mọi hoàn cảnh. Vàng có thể hưởng lợi từ bất ổn tiền tệ và tâm lý nhà đầu tư, nhưng cũng nhạy cảm với lãi suất.

Jesse Colombo - Chuyên gia phân tích kim loại quý độc lập - nhận định, giá vàng đang kiểm tra vùng hỗ trợ 3.900-4.000 USD/ounce. Nếu giữ được vùng này, giá vàng thế giới có thể phục hồi hoặc hình thành đáy kép. Ngược lại, nếu xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ, kim loại quý có nguy cơ giảm giá sâu hơn.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 3.995 USD/ounce (tương đương khoảng 125,4 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 24/10 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 16,3 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 24/10, giá vàng ngày 25/10 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.