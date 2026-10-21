Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước giảm nhẹ và bạc thế giới đi ngang

Giá bạc trong nước ở mức 54,45 triệu đồng/kg

Sáng 21/10, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 1,97 - 2,03 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 10.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 60.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 52,4 - 54,02 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 420.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và giảm 430.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 20/10.

Giá bạc trong nước giảm nhẹ và bạc thế giới đi ngang

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 1,97 - 2,03 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 10.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 52,63 - 54,26 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 380.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và giảm 370.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,98 - 2,04 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới giảm nhẹ

Sáng 21/10 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 57,43 USD/ounce, tăng 0,01 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Đồng USD tăng giá khiến bạc trở nên đắt đỏ, thị trường bạc thế giới vẫn chịu áp lực bán ra. Tuy nhiên, hướng đi của thị trường bạc vẫn phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế sắp tới và tín hiệu chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Ngoài ra, những bất ổn địa chính trị kéo dài tiếp tục thúc đẩy nhu cầu phòng ngừa rủi ro, qua đó tạo lực đỡ cho kim loại quý là nơi trú ẩn an toàn.