Chốt giá vàng hôm nay ngày 21/9 đồng loạt giảm mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 21/9, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 21/9 giảm giá vàng miếng xuống mức 146,6 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 21/9, giá vàng trong nước ngày 21/9/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 21/9 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 21/9 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 142,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 21/9, đồng loạt giảm mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9, đồng loạt giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 21/9, giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 142,8 –146,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 143,1 – 146,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 142,6 – 146,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 21/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 21/9 giảm với giá vàng giao ngay giảm 20 USD/ounce, xuống mức 4.358 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 11/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.415 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều giảm giá, giữ vùng mốc trên 4.300 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, sau một tuần biến động mạnh, thị trường vàng thế giới đang bước vào tuần giao dịch mới trong trạng thái giằng co khi lực hỗ trợ từ nhu cầu trú ẩn và hoạt động mua của ngân hàng trung ương vẫn hiện hữu, trong khi chính sách tiền tệ cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tạo sức ép.

Về kỹ thuật, vùng giá 4.400 USD/ounce đang là thử thách đáng chú ý đối với đà phục hồi của vàng. Trong tuần trước, giá đã nhiều lần tiến sát vùng này nhưng chưa tạo được một nhịp bứt phá rõ ràng.

Ở chiều ngược lại, khu vực 4.300 USD/ounce đang đóng vai trò hỗ trợ quan trọng. Nếu giá duy trì được trên vùng này, giá vàng vẫn có cơ hội tiếp tục dao động tích lũy và kiểm định lại 4.400-4.420 USD/ounce.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.358 USD/ounce (tương đương khoảng 137,7 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 21/9 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 8,9 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 21/9, giá vàng ngày 22/9 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.