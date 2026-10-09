Ngư dân Huế thu về 1,4 tỷ đồng sau 2 chuyến biển trúng đậm cá bò

Lãnh đạo UBND phường Thuận An (TP Huế) cho biết, sau 2 chuyến ra khơi, tàu cá của ngư dân Trần Quy đánh bắt được hơn 16 tấn cá bò. Đây là trường hợp ngư dân đầu tiên ở Thuận An khai thác được sản lượng lớn hải sản, mang lại doanh thu khoảng 1,4 tỷ đồng.

Trước đó, tàu cá mang số hiệu TTH-962.62 TS có công suất 450 CV của ngư dân Trần Quy ra khơi hành nghề lưới vây ở vùng biển Huế và Đà Nẵng với 12 lao động trên tàu.

Khi thả lưới ở vùng biển cách bờ chừng 50 đến 60 hải lý, các ngư dân đi trên tàu ông Quy phát hiện số lượng lớn cá bò xuất hiện ở khu vực này. Sau 6 ngày đánh bắt, tàu cá khai thác được khoảng 6,5 tấn cá bò rồi cập bờ bán cá.

Những mẻ lưới đầy ắp cá bò khiến tàu cá của ngư dân Trần Quy trúng đậm

Tiếp đó, tàu tiếp tục ra khơi ở khu vực trên và đánh bắt thêm khoảng 9,5 tấn cá bò. Tổng cộng sau 2 chuyến biển, tàu cá của ông Quy khai thác được 16 tấn cá bò, trọng lượng khoảng 0,3 - 0,5 kg mỗi con, bán được khoảng 1,4 tỷ đồng.

Sau khi trừ khoảng 300 triệu đồng chi phí, nhiên liệu cho hai chuyến biển, phần còn lại được chia giữa chủ tàu và các lao động theo thỏa thuận, mỗi lao động trên tàu cá của ông Quy nhận khoảng 40 triệu đồng.

Ngư dân Trần Quy cho biết, trước đây tàu của ông chuyên hành nghề dịch vụ hậu cần nghề cá. Trong 10 năm qua, ông chuyển sang nghề lưới vây để đánh bắt hải sản đạt hiệu quả cao hơn.

Thuận An là phường ven biển của TP Huế, tập trung số lượng tàu cá công suất lớn đánh bắt xa bờ với hàng trăm phương tiện. Những năm qua, ngư dân ở Thuận An không ngừng đầu tư đóng mới tàu cá, cải hoán máy móc, mua sắm ngư lưới cụ để phục vụ hoạt động vươn khơi bám biển.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản của ngư dân phường Thuận An ước đạt 10.901 tấn, đạt 103,8% kế hoạch năm. Trong đó sản lượng khai thác đạt khoảng 9.150 tấn, nuôi trồng đạt 1.751 tấn.