Cây cảnh vua bonsai được nhà giàu săn lùng, quả vàng treo 6 tháng, nam châm hút tài lộc, gia đình vượng 100 năm

Trong giới nghệ thuật bonsai, có một câu nói được truyền miệng qua bao thế hệ nghệ nhân: "Gia đình nào sở hữu một cây hồng đá sẽ có cuộc sống sung túc qua nhiều thế hệ."

Câu nói ấy không phải là lời khoa trương. Bởi với những ai đã từng một lần đứng lặng trước một chậu hồng đá cổ thụ, sẽ hiểu rằng vẻ đẹp của nó không nằm ở sự phô trương rực rỡ nhất thời, mà nằm ở sự trầm tích của thời gian, ở khí chất an nhiên mà mãnh liệt của một sinh mệnh đã đi qua sương gió.

Cây cảnh hồng đá: Vẻ đẹp cổ kính, mang triết lý sống

Tên khoa học của nó là Diospyros kaki. Trong thế giới cây cảnh, nó được công nhận là một trong những dòng bonsai sống lâu và là biểu tượng của cây may mắn.

Người ta gọi nó là hồng đá, bởi cội nguồn của nó vốn mọc lên từ những kẽ đá cheo leo sâu trong núi thẳm, nơi đất cằn, gió bấc, vậy mà vẫn bám rễ, vẫn xanh, vẫn trổ quả vàng.

1. Cây cảnh hồng đá: Vẻ đẹp cổ kính, mang triết lý sống

Vẻ đẹp của cây cảnh hồng đá là vẻ đẹp của sự từng trải. Hãy nhìn vào thân cây. Thân sẫm màu, có khi ngả sang sắc nâu đen như được hun qua khói bếp của hàng trăm mùa đông.

Vỏ cây không nhẵn nhụi, mà sần sùi, nứt nẻ thành từng vân thớ như da của một cụ già. Đó không phải là khiếm khuyết, mà là huân chương của thời gian.

Gốc cây già cằn cỗi, uốn lượn, có khi nổi lên những khối u, những rãnh sâu, bám chặt vào đá, vào chậu, vững chãi như một lời thề không lay chuyển.

Ngay cả khi không được tạo hình cầu kỳ, chỉ cần đặt một cây hồng đá mộc ở góc phòng khách hay hiên nhà, nó đã tự mang lại một vẻ đẹp mộc mạc mà đầy quyến rũ, một sự hiện diện khiến không gian bỗng trở nên trầm tĩnh và có chiều sâu.

Cây cảnh hồng đá cũng đẹp quanh năm, mỗi mùa một sắc thái. Khi xuân vừa chạm ngõ, từ những cành khẳng khiu tưởng như khô cằn, những chồi non xanh nõn nà e ấp nhú lên.

Linh hồn của hồng đá, chính là quả

Rồi mùa hè đến, trên nền lá xanh thẫm, bóng mượt, những bông hoa nhỏ li ti bung nở. Hoa hồng đá không lớn, chỉ nhỏ xinh như những chiếc bình cổ tí hon, màu trắng ngà pha chút vàng nhạt, e ấp nép mình dưới tán lá.

Hương thơm của nó không nồng nàn, mà thoang thoảng, thanh lịch và dễ chịu, phải thật tĩnh tâm mới cảm nhận được, như một lời thì thầm của núi rừng.

Nhưng đặc điểm nổi bật nhất, linh hồn của hồng đá, chính là quả. Khi thu sang, cũng là lúc cây bước vào thời khắc huy hoàng nhất. Từ màu xanh, quả dần chuyển sang màu vàng ươm, rồi vàng rực như được rót mật.

Cây cảnh ra quả từ mùa thu

Mỗi quả tròn trịa, căng mọng, nhẵn bóng, treo lủng lẳng trên cành khẳng khiu, trông như những chiếc đèn lồng nhỏ thắp sáng cả một góc vườn. Điều kỳ diệu là thời gian ra quả của nó đặc biệt dài.

Cây cảnh ra quả từ mùa thu, chín rộ khi đông về, và cứ thế treo mình trên cành, không rụng cho đến tận mùa xuân năm sau.

Giữa tiết trời đông giá rét, khi vạn vật lụi tàn, chỉ còn cành khô trụi lá, thì những chùm quả vàng vẫn kiên cường bám trụ, rực rỡ và ấm áp.

Sắc xanh thẫm của lá già còn sót lại kết hợp với màu vàng óng của quả tạo nên một không khí lễ hội, một bức tranh sung túc, đủ đầy và vô cùng hấp dẫn, khiến người ta ngắm mãi không chán.

Đặt trong phòng khách hay ban công, chắc chắn mọi vị khách đến thăm đều sẽ phải dừng lại và hỏi: "Cây bonsai này chắc hẳn rất đắt tiền và quý lắm!"

2. Vì sao người giàu thích hồng đá

Nhiều người yêu hồng đá không chỉ vì nó đẹp, mà còn vì hai đặc điểm khiến nó trở thành lựa chọn vượt trội so với hàng trăm loại cây cảnh khác.

Thứ nhất, sức sống mãnh liệt và tuổi thọ vô song.

Như đã nói, cây cảnh hồng đá vốn sinh ra từ kẽ đá. Nó có khả năng chịu hạn phi thường và chịu được điều kiện đất nghèo dinh dưỡng một cách đáng kinh ngạc. Vì vậy, trong đời sống hằng ngày, nó không đòi hỏi sự chăm bẵm quá mức.

Cây cảnh hồng đá là những "cổ vật sống"

Cây cảnh không mỏng manh như phong lan cần nâng niu từng chút, không dễ bị sâu bệnh như hoa hồng, và cũng không dễ bị thối rễ như các loại cây mọng nước.

Hơn nữa, chúng phát triển rất chậm. Chính sự chậm rãi ấy lại là bí quyết của sự trường tồn. Những gốc cây cổ thụ có tuổi đời hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm là điều rất phổ biến trong giới sưu tầm.

Mỗi vòng vân gỗ, mỗi vết nứt trên thân là một năm tháng đi qua. Vì thế, người ta gọi cây cảnh hồng đá là những "cổ vật sống" thực sự.

Sở hữu một cây cảnh như vậy, bạn không chỉ sở hữu một vật trang trí, mà là sở hữu một người bạn đồng hành có thể bầu bạn qua nhiều thế hệ, một di sản sống mà cha truyền cho con, cháu.

Cây cảnh mang ý nghĩa ấm no

Trong triết lý sống, hồng đá dạy ta về sự nhẫn nại. Nó không vội vã lớn nhanh, không vội vã khoe sắc. Nó lặng lẽ tích lũy nội lực từ sỏi đá, từ nắng gió, để rồi khi đủ duyên, nó bung tỏa một vẻ đẹp bền bỉ, không tàn phai.

Thứ hai, nó tượng trưng cho sự may mắn và giá trị tăng lên theo tuổi tác.

Trong phong thủy, hình ảnh quả chín vàng treo lủng lẳng sum suê trên cành là biểu tượng trực quan và mạnh mẽ nhất cho sự giàu có, sung túc, may mắn và mùa màng bội thu.

Màu vàng trong ngũ hành thuộc Thổ, là màu của đất, của tài lộc, của sự ổn định và trung tâm. Một chậu hồng đá trĩu quả vàng đặt ở phòng khách, ban công hướng Nam, hay trước cửa hàng, được cho là có khả năng chiêu tài, giữ lộc, mang lại sự ấm no, công việc hanh thông cho gia chủ.

Trồng một cây cảnh hồng đá, là trồng một khối tài sản

Quả lâu rụng, từ thu sang xuân, còn mang ý nghĩa của sự bền vững, tài lộc được lưu giữ, không thất thoát.

Vì lẽ đó, trên thị trường bonsai, giá của những cây cảnh hồng đá lâu năm và có dáng thế đẹp đang tăng lên hàng năm.

Chúng không chỉ là cây xanh trang trí, mà được nhiều người coi là vật sưu tầm, là tài sản tích lũy, càng già càng quý, càng cổ càng có giá. Trồng một cây cảnh hồng đá, là trồng một khối tài sản sinh trưởng theo thời gian.

Một lời nhắc quan trọng đầy tình người: Vẻ đẹp nào cũng cần đi cùng sự hiểu biết. Quả của cây hồng đá cảnh có chứa một lượng độc tính nhẹ và tuyệt đối không được ăn. Đây là cây cảnh để chiêm ngưỡng, không phải để thưởng thức.

Nếu trong gia đình có người già hay trẻ nhỏ, hãy đặt cây ở vị trí cao, trang trọng và dặn dò cẩn thận để tránh trường hợp ăn nhầm đáng tiếc.

3. Nghệ thuật chăm sóc để quả vàng trĩu cành - Bốn chữ vàng

Dễ trồng không có nghĩa là dễ chăm sóc cho ra quả đẹp. Tại sao cây cảnh hồng đá của một số người lại trĩu quả vàng rực, trong khi những cây khác thậm chí không ra hoa? Sự khác biệt nằm ở bốn chi tiết cốt lõi này.

1. Phơi nó dưới ánh nắng mặt trời.

Hồng đá là một "kẻ cuồng tắm nắng" đích thực. Nếu bạn vì sợ nắng gắt mà đặt nó ở một góc khuất trong phòng khách thiếu sáng, nó sẽ ngay lập tức "biểu tình" - cành cây mỏng manh như que tăm, vươn dài yếu ớt, lá úa vàng, và cả chậu trông như vừa bị sương giá đánh trúng.

Cây cảnh ưa nắng

Ngược lại, khi được tắm đủ nắng, cây cảnh sẽ có hình dáng nhỏ gọn, tròn trịa, cân đối. Lá xanh mướt, dày và bóng, phản chiếu ánh sáng. Cành cây chắc khỏe, đốt ngắn, dăm chi chít. Nói một cách đơn giản, ánh nắng mặt trời chính là mạch sống của nó.

Vậy nên đừng ngần ngại, hãy đặt cây cảnh ở bất cứ nơi nào có nhiều ánh nắng mặt trời nhất trong nhà bạn. Ban công hướng Nam đầy nắng, bệ cửa sổ hướng Đông đón nắng sớm, khoảng sân có nắng - hãy chọn bất cứ nơi nào bạn thích.

Tối thiểu 4-6 giờ nắng trực tiếp mỗi ngày sẽ giúp cây cảnh phát triển tốt nhất. Một số người lo lắng về tác hại của ánh nắng gay gắt mùa hè, nhưng miễn là nó không phải là cây con mới được thay chậu, cây hồng đá trưởng thành khá chịu được nắng.

Hồng đá ưa thích đất có tính chua nhẹ.

Hãy nhớ một nguyên tắc: Càng nhận được nhiều nắng, cây cảnh càng phát triển ổn định và sai quả hơn.

2. Đừng tùy tiện với đất trồng.

Nhiều người trồng cây theo kiểu tiện đâu dùng đó, chỉ cần xúc một xẻng đất ven đường rồi trồng. Vậy thì khác gì bắt một người sành ăn phải ăn mì ăn liền mỗi ngày?

Hồng đá ưa thích đất có tính chua nhẹ. Nếu bạn trồng cây cảnh này trong chậu đất sét vàng nén chặt, bí bách, rễ cây sẽ không thể hô hấp, úng nước và tất nhiên cây sẽ không thể phát triển tốt, nói gì đến ra quả.

Cách đúng là chọn loại đất trồng tơi xốp, thoát nước tốt và có tính chua. Công thức lý tưởng là trộn đất Akadama, đá Pumice, cộng thêm một ít mùn lá mục hoặc rêu than bùn Peat moss.

Hãy "tiết kiệm" một chút khi bón phân.

Khi bộ rễ được nuôi dưỡng trong môi trường thông thoáng, khỏe mạnh, cây sẽ tự khắc phát triển mạnh mẽ từ bên trong. Đừng nghĩ đó là việc phiền phức. Nếu bạn chuẩn bị đất đúng ngay từ đầu, bạn sẽ tránh được 90% rắc rối về sau.

3. Hãy "tiết kiệm" một chút khi bón phân.

Điều tệ nhất khi trồng cây cảnh là gì? Đó là "sự nuông chiều quá mức". Hôm nay bạn bón phân, ngày mai tưới dung dịch dinh dưỡng, gần như cho chúng ăn ba lần một ngày với tình yêu thương thái quá. Và kết quả? Rễ bị xót, cháy, lá rụng hàng loạt, và chậu cây trống rỗng.

Việc bón phân cho hồng đá có thể tóm gọn trong một triết lý: nhẹ nhàng và đều đặn. Bón phân loãng, bón ít nhưng thường xuyên.

Trong mùa sinh trưởng mạnh từ xuân đến hè, chỉ cần một ít phân hữu cơ đã ủ hoai hoặc phân NPK pha loãng với nồng độ bằng một nửa hướng dẫn, bón mỗi 2-3 tuần một lần là đủ.

Đến giai đoạn cây phân hóa mầm hoa và nuôi quả vào cuối hè, hãy tăng cường phân có hàm lượng lân và kali cao hơn một chút để quả sai, màu vàng đậm và bám chắc, lâu rụng.

Bón một lượng lớn phân cùng một lúc không phải là yêu thương, mà là đang đẩy cây đến chỗ chết. Sự tiết chế chính là đỉnh cao của chăm sóc.

4. Nếu cần thiết thì hãy cắt bỏ, đừng ngần ngại.

Sau khi tỉa, cây cảnh trở nên thông thoáng

Nghệ thuật bonsai là sự kết hợp của 30% tự nhiên và 70% cắt tỉa. Nếu không cắt tỉa, cây sẽ phát triển um tùm, các cành mọc chồng chéo, lung tung, trông giống như một mái đầu chưa được cắt tỉa trong nhiều tháng.

Khi tỉa cành, nếu thấy cành chéo nhau, cành mọc đâm vào trong tán, cành vượt mọc quá um tùm, hoặc cành bị bệnh, yếu, hãy mạnh dạn cắt bỏ chúng ngay lập tức.

Sau khi tỉa, cây cảnh trở nên thông thoáng, ánh sáng lọt vào đều khắp tán, giúp tập trung chất dinh dưỡng vào các cành còn lại, ngay lập tức làm tăng gấp đôi vẻ ngoài tổng thể của cây.

Cây cảnh hồng đá là lựa chọn của những người tìm kiếm sự an yên

Hơn nữa, việc tỉa tót nhẹ nhàng trước mỗi mùa giúp cây được làm mới, sẵn sàng đón mùa mới trong tình trạng tốt nhất.

Một khu vườn, một chậu cây tự tay tỉa tót luôn mang lại cảm giác có hồn, có tình hơn rất nhiều so với một chậu cây được làm sẵn vô tri.

Tóm lại, cây cảnh hồng đá là lựa chọn của những người tìm kiếm sự an yên mà bền vững. Nó gói gọn tất cả những thay đổi của bốn mùa trong một không gian nhỏ: chồi non nhú lên vào mùa xuân, che bóng mát vào mùa hè, trĩu quả vàng vào mùa thu và hiên ngang với những cành khẳng khiu trơ trụi mà kiêu hãnh vào mùa đông.

Đó không chỉ là trồng một cái cây, mà là trồng một sự bình an

Ngày nay, nhịp sống hối hả đến mức khiến người ta khó thở. Việc có một chậu hồng đá ở nhà, lặng lẽ lớn lên từng ngày, cho phép ta mỗi khi trở về, được ngắm nhìn nó, được tưới cho nó một gáo nước, tỉa cho nó một chiếc lá.

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, dường như mọi lo âu, phiền muộn đều được xoa dịu. Đó không chỉ là trồng một cái cây, mà là trồng một sự bình an, một lời chúc phúc sung túc cho cả gia đình, qua nhiều thế hệ.