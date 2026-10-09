Giá vàng hôm nay (9/10): Quay đầu tăng

Lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 140,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá bán vàng miếng lên mốc 143,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC vẫn cao hơn giá vàng thế giới hơn 12 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn các thương hiệu cũng tăng mạnh trở lại ở mức tương đương nhưng có giá khác nhau. Thời điểm này, chênh lệch giá bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn của nhiều thương hiệu không đáng kể.

Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý có giá 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 139,6 - 143,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 139,8 - 143,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng 141,5 - 143 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.171 USD/ounce, tăng 57 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,2 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 12,6 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.629 đồng/USD, giảm 5 đồng so với sáng qua. Giá USD tại Vietcombank được niêm yết ở mức 25.710 đồng - 26.090 đồng /USD (mua vào - bán ra).