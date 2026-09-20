Chốt giá vàng hôm nay ngày 20/9 tăng rất mạnh, người mua vẫn lỗ đậm

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 20/9, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 20/9 chốt tuần với giá vàng miếng ở mức 147,6 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 20/9, giá vàng trong nước ngày 20/9/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 144,6 triệu đồng/lượng mua vào và 147,6 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 20/9 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên tuần trước, giá vàng tăng 1,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 144,6 triệu đồng/lượng mua vào và 147,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước. Giá vàng Doji ngày 20/9 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 144,6 triệu đồng/lượng mua vào và 147,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 147,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 20/9, chốt một tuần giao dịch tăng mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước ở một số thương hiệu vàng lớn.

Với mức chênh lệch bán ra – mua vào là 3 triệu đồng/lượng và tăng 1,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước, nhà đầu tư lỗ 1,4 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Giá vàng hôm nay, chốt một tuần giao dịch tăng mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 20/9, chốt một tuần giao dịch tăng mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn so với chốt phiên tuần trước.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 144 –148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 144,1 – 147,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 143,6 – 147,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 20/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 20/9 chốt tuần với giá vàng giao ngay ở mức 4.378 USD/ounce, tăng 30 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng giao tháng 11/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.415 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới có một tuần nhiều phiên tăng giá, chốt tuần tiến gần vùng mốc 4.400 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, Ole Hansen - Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank - nhận định, diễn biến của thị trường vàng thế giới sau quyết định lãi suất cho thấy chính sách tiền tệ của Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (Fed) phần lớn đã được phản ánh vào giá.

Lượng vàng do các quỹ ETF được bảo đảm bằng vàng nắm giữ đã tăng lên mức cao nhất trong 7 tháng, bất chấp giá vàng gần đây suy yếu. Diễn biến này cho thấy nhu cầu từ nhóm nhà đầu tư ít nhạy cảm hơn với lãi suất vẫn duy trì, ngay cả khi lợi suất trái phiếu ở mức cao.

Theo ông Hansen, nhu cầu đầu tư nền tảng khi đó cũng ít nhạy cảm với lãi suất và lợi suất, qua đó bù đắp một phần những yếu tố bất lợi đối với vàng.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.378 USD/ounce (tương đương khoảng 138,4 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 20/9 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 9,2 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 20/9, giá vàng ngày 21/9 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.