Giá vàng giao ngay sáng 28/10 (theo giờ Việt Nam) giao dịch quanh mức 4.058,20 USD/oz, tăng 42 USD, tương đương 1,05%. Việc dành giật lại mức trên 4.000 USD có ý nghĩa quan trọng về mặt kỹ thuật, tạo bệ đỡ cho giá vàng.

Về các yếu tố ảnh hưởng đến vàng, tâm điểm của thị trường vàng vẫn là quyết định lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong tháng 10 và triển vọng chính sách tiền tệ trong những tháng cuối năm.

Theo các số liệu được đề cập trong bản tin, lạm phát tiêu dùng tháng 9 tăng 0,6% so với tháng trước và 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, giá sản xuất tăng lần lượt 1,3% so với tháng trước và 6,3% so với cùng kỳ.

Các khảo sát sơ bộ về hoạt động kinh doanh tháng 10 công bố cho thấy, nền kinh tế Mỹ tiếp tục mở rộng, trong khi áp lực tăng giá bán gia tăng. Kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng cũng duy trì ở mức cao.

Theo thị trường hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang, xác suất Fed giữ nguyên lãi suất chuẩn trong vùng 3,75–4,00% sau cuộc họp ngày 27–28/10 được ước tính ở mức 90,6%. Tuy nhiên, khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách vào tháng 12 vẫn cao, với xác suất khoảng 73% theo số liệu trong bản tin.

Giá vàng sáng 28/10 vượt 4.058 USD (ảnh AI).

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ ít biến động hoặc tăng nhẹ, đưa lợi suất kỳ hạn 10 năm lên gần 4,99%. Đồng USD mạnh lên tiếp tục hạn chế đà phục hồi của vàng, dù giá năng lượng giảm đã phần nào làm dịu lo ngại lạm phát và hỗ trợ kim loại quý.

Cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày của Fed, với quyết định lãi suất dự kiến được công bố chiều 28/10 tại Mỹ (tức rạng sáng 29/10 theo giờ Việt Nam).

Tại cuộc họp của Fed, thị trường sẽ tập trung vào thông điệp của các nhà hoạch định chính sách để đánh giá liệu việc giữ nguyên lãi suất trong tháng 10 chỉ là động thái tạm thời hay đánh dấu sự kết thúc của chu kỳ thắt chặt tiền tệ.

Đếm ngày 29/10 Mỹ dự kiến công bố ước tính sơ bộ GDP quý III, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 9 và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần. Các dữ liệu này sẽ cung cấp thêm thông tin về tăng trưởng kinh tế, diễn biến lạm phát và sức khỏe của thị trường lao động.

Cùng với đó Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dự kiến công bố quyết định chính sách tiền tệ, trong khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ họp vào cuối tuần.

Nếu dữ liệu lạm phát thấp hơn dự kiến hoặc Fed đưa ra thông điệp ít cứng rắn hơn, kỳ vọng tăng lãi suất vào tháng 12 có thể suy yếu, qua đó hỗ trợ giá vàng thông qua lợi suất trái phiếu giảm và đồng USD suy yếu. Ngược lại, kinh tế tăng trưởng mạnh, lạm phát dai dẳng và lập trường chính sách cứng rắn có thể duy trì áp lực lên kim loại quý không sinh lãi.

Tình hình tại eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ–Iran tiếp tục là những nguồn bất ổn đáng kể đối với vàng. Tuy nhiên, việc nối lại các hoạt động ngoại giao đã góp phần xoa dịu lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột trong ngắn hạn.

Các quan chức an ninh Iran đã gặp gỡ những lãnh đạo cấp cao của chính phủ sau các cuộc đàm phán tại Tehran với đại diện Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Các cuộc tiếp xúc nhằm khôi phục ổn định khu vực và giảm nguy cơ xung đột tái diễn.

Các bên nhất trí tiếp tục thảo luận về hòa bình và an ninh khu vực, nhưng chưa có thỏa thuận chính thức nào được xác nhận giữa Washington và Tehran.

Iran vẫn giữ nguyên các điều kiện để chấm dứt xung đột. Trong khi đó, các cuộc tấn công mới của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia cùng khả năng Mỹ và Israel tiến hành thêm các hoạt động quân sự tiếp tục cản trở triển vọng đạt được một giải pháp lâu dài.

Những rủi ro đối với an ninh hàng hải và sự không chắc chắn về khả năng khôi phục hoạt động vận tải thương mại bình thường qua eo biển Hormuz tiếp tục khiến thị trường năng lượng nhạy cảm với các diễn biến địa chính trị.

Giá dầu thô giảm khi giới giao dịch đánh giá triển vọng nối lại đàm phán ngoại giao, trong bối cảnh những mối đe dọa đối với cơ sở hạ tầng năng lượng vùng Vịnh và hoạt động vận tải thương mại vẫn hiện hữu.

Dầu Brent giảm về khoảng 114 USD/thùng, trong khi dầu WTI tiến gần mốc 100 USD/thùng, đảo ngược một phần đà tăng mạnh của tuần trước.

Đối với vàng, giá dầu giảm giúp hạ nhiệt lo ngại lạm phát do năng lượng và làm dịu kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Nhờ đó, kim loại quý phục hồi bất chấp đồng USD mạnh lên.

Tuy nhiên, khi chưa có thỏa thuận chính thức, nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông vẫn hiện hữu.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua vàng giao ngay là đưa giá vượt qua vùng kháng cự 4.079–4.100 USD/oz. Nếu vượt thành công vùng này, các mục tiêu tiếp theo được xác định tại 4.160 USD/oz và 4.180 USD/oz.

Ở chiều ngược lại, mục tiêu giảm giá ngắn hạn của phe bán là đẩy giá xuống dưới ngưỡng 4.015 USD/oz. Nếu mốc này bị phá vỡ, giá vàng có thể tiếp tục lùi về 3.975 USD/oz và xa hơn là 3.959 USD/oz.