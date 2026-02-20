Hà Nội: Xếp hàng ăn phở, uống cà phê 'giải ngấy' ngày Tết

Hôm nay (20/2, tức mùng 4 Tết), nhiều cửa hàng ăn uống, cà phê, địa điểm vui chơi tại Hà Nội đã khai xuân đón khách. Cùng với đó, một số nơi phục vụ xuyên Tết, người dân có nhiều lựa chọn hơn trong ngày đầu năm.

Các quán phở, bún ốc, bún riêu đặc biệt đông khách. Trong sáng mùng 4, khách xếp hàng chờ bàn, mua bán về tại một quán phở ở Hồ Đắc Di (Hà Nội). Quán thông báo phụ thu 10.000 đồng/ bát trong dịp Tết vẫn rất đắt khách.

Khách xếp hàng chờ tới lượt gọi đồ tại quán cafe. Trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán, rất nhiều quán cafe tại khu vực trung tâm Thủ đô đã mở cửa trở lại. Một số nơi dành tặng lì xì may mắn, voucher giảm giá cho khách hàng.

Quán cà phê không còn bàn trống, thời gian đợi đồ uống ở các quán từ 10-20 phút.

Quầy đồ uống trong trung tâm thương mại cũng tấp nập khách ra vào.

Trà sữa, kem là một trong những món "giải ngấy" đắt khách ngày đầu năm. Các thương hiệu lớn giữ giá ổn định như ngày thường, hàng dài bạn trẻ xếp hàng.

Trong trung tâm thương mại, khu ăn uống, cà phê nhiều thời điểm không còn bàn trống.

Các gia đình cùng em nhỏ xếp hàng mua vé, chờ vào khu vui chơi.

Khu vực mua sắm thời trang, mỹ phẩm, nước hoa, giày, túi đã mở cửa nhưng... vắng khách.