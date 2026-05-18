Tầm giá 17 triệu đồng: Chọn iPhone 15 hay iPhone 17e?

Giá iPhone 15

iPhone 15

iPhone 15 128GB chính thức chạm đáy mới ở mức 17.69 triệu đồng, giảm gần 7 triệu đồng so với thời điểm ra mắt.

Đánh giá iPhone 15

iPhone 15 lại là câu chuyện của sự thực dụng và tính toàn diện. Dù đã ra mắt được một thời gian, thiết bị này vẫn chứng minh được giá trị của một cựu flagship với cụm camera kép đa dụng gồm ống kính chính 48MP và ống kính góc siêu rộng. Việc sở hữu đầy đủ hai ống kính giúp người dùng linh hoạt hơn trong mọi bối cảnh chụp ảnh từ đời thường đến phong cảnh, điều mà camera đơn trên chiếc máy đời mới không thể làm được. Thêm vào đó, cấu hình của dòng chip thế hệ trước vẫn thừa sức gánh vác mọi tác vụ nặng hay các tựa game đồ họa cao ở thời điểm hiện tại mà không gặp bất kỳ hiện tượng giật lag nào.

Giá iPhone 17e

iPhone 17e

Trong khi đó, mẫu máy "tân binh" iPhone 17e 128GB vừa lên kệ được chào bán với giá niêm yết 17.49 triệu đồng. Khoảng cách chỉ vỏn vẹn 200.000 đồng khiến phân khúc này trở nên nóng hơn bao giờ hết, buộc người tiêu dùng phải đặt lên bàn cân từng thông số kỹ thuật để tìm ra đâu là chiếc smartphone xứng đáng nhất với số tiền mình bỏ ra.

Đánh giá iPhone 17e

Xét về mặt ngoại hình và xu hướng, iPhone 17e rõ ràng đang chiếm ưu thế tuyệt đối nhờ ngôn ngữ thiết kế mới của năm 2026. Thừa hưởng DNA từ dòng Air cao cấp, mẫu máy này sở hữu độ mỏng ấn tượng và trọng lượng siêu nhẹ, mang lại cảm giác cầm nắm vô cùng thanh thoát và thời trang. Đặc biệt, màn hình của tân binh này đã được nâng cấp lên tần số quét cao, khắc phục triệt để điểm yếu "màn hình 60Hz" kinh niên vốn khiến người dùng khó chịu trên các thế hệ cũ. Tuy nhiên, để đổi lấy một diện mạo siêu mỏng và mức giá dễ tiếp cận, Apple đã phải thực hiện một nhát dao cắt giảm khá chí mạng: máy chỉ được trang bị một camera duy nhất ở mặt sau và loại bỏ hoàn toàn khay SIM vật lý, chuyển sang sử dụng 100% eSIM tại thị trường Việt Nam.

Chọn iPhone 15 hay iPhone 17e?

Thị trường smartphone Việt Nam những ngày giữa tháng 5/2026 đang chứng kiến một cuộc chạm trán vô cùng thú vị ở phân khúc cận cao cấp. Việc Apple vừa chính thức mở bán dòng máy mỏng nhẹ thế hệ mới mang tên iPhone 17e đã vô tình kích hoạt một cuộc chạy đua vũ trang về giá tại các đại lý ủy quyền (AAR). Để dọn đường và giữ chân tệp khách hàng có ngân sách vừa phải, hàng loạt đại lý đã đồng loạt hạ giá dòng iPhone 15 tiêu chuẩn xuống mức kỷ lục. Động thái này đưa cả hai thiết bị về chung một vạch xuất phát với mức giá quanh ngưỡng 17 triệu đồng, tạo nên một bài toán cân não cho người dùng: chọn cựu flagship toàn diện hay tân binh thời thượng?

Cuộc đối đầu này phản ánh rõ ràng sự phân hóa trong tư duy mua sắm của người dùng công nghệ hiện nay. Một bộ phận giới trẻ sẵn sàng xuống tiền cho dòng máy mới vì yếu tố thẩm mỹ, độ mỏng nhẹ thời thượng và màn hình mượt mà, chấp nhận sự thiếu hụt về khả năng nhiếp ảnh. Ngược lại, những người dùng ưu tiên giá trị sử dụng lâu dài và sự ổn định lại có xu hướng chọn thiết bị tiền nhiệm để sở hữu cụm camera đa năng cùng khay SIM vật lý tiện lợi khi di chuyển, công tác.

Tựu trung lại, cả hai mẫu máy đều là những lựa chọn xuất sắc nhưng hướng đến hai đối tượng độc giả hoàn toàn khác biệt. Chiếc điện thoại đời mới sẽ là chân ái cho những ai yêu thích cái đẹp, sự phá cách và muốn trải nghiệm những công nghệ hiển thị mới nhất của Apple. Trong khi đó, cựu flagship đời trước vẫn là một "pháo đài" vững chắc cho những người thực tế, cần một thiết bị toàn diện từ hiệu năng, quay phim chụp ảnh cho đến tính tiện dụng hàng ngày trong tầm giá dưới 17 triệu đồng.