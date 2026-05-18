Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 161,300 Bán 163,800

BTMH Mua 160,800 Bán 163,800

Tỷ giá

USD Mua 26,107 Bán 26,387

EUR Mua 29,834 Bán 31,406

Trúng độc đắc xổ số miền Nam, khách gửi đại lý 10 triệu đồng “uống cà phê”

Sự kiện: Đắt - Độc - Lạ

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 18-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Cà Mau và Đồng Tháp.

Chiều 18-5, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng ở TPHCM và tỉnh Cà Mau trúng giải độc đắc vé số của 2 đài là Đà Lạt và Tiền Giang.

Giải độc đắc của vé số Đà Lạt trúng tại tỉnh Cà Mau. Ảnh: ĐLVS Ngọc Quang

Giải độc đắc của vé số Đà Lạt trúng tại tỉnh Cà Mau. Ảnh: ĐLVS Ngọc Quang

Theo đó, vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng chiều 17-5, giải độc đắc (dãy số 443862) được xác định trúng tại tỉnh Cà Mau.

Nơi đổi thưởng cho nhiều khách hàng trúng giải độc đắc 14 vé Đà Lạt là đại lý vé số Ngọc Quang ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Đà Lạt, giải độc đắc (dãy số 486686) được xác định trúng tại TPHCM.

Tuy nhiên, khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé Tiền Giang đã liên hệ với đại lý vé số Phú Vinh ở phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long để đổi thưởng.

"Khách ở Thủ Đức (TPHCM) trúng giải độc đắc, nhận thưởng toàn bộ qua chuyển khoản. Nhận xong, khách gửi 10 triệu uống cà phê" – anh Huỳnh Phong Phú, chủ đại lý vé số Phú Vinh, chia sẻ.

Giải độc đắc của vé số Tiền Giang trúng tại TPHCM 2 tuần liên tiếp. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Giải độc đắc của vé số Tiền Giang trúng tại TPHCM 2 tuần liên tiếp. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Tiền Giang cũng trúng tại TPHCM; còn giải độc đắc của vé số Đà Lạt trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 18-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Cà Mau và Đồng Tháp.

Nhiều người ở Vĩnh Long, TPHCM, An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ trúng độc đắc xổ số miền Nam
Nhiều người ở Vĩnh Long, TPHCM, An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ trúng độc đắc xổ số miền Nam

Kết quả xổ số miền Nam xác định nhiều khách hàng ở Vĩnh Long, TPHCM, An Giang, Đồng Tháp và Cần Thơ may mắn trúng giải độc.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thu Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/05/2026 16:25 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Đắt - Độc - Lạ Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN