Giá vàng hôm nay 17/8: Dự báo tuần mới tiếp tục tăng

Giá vàng tăng nhẹ và đứng ở ngưỡng cao trong bối cảnh lạm phát và chi tiêu tiêu dùng tại Mỹ hạ nhiệt. Điều này làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất.

Thị trường hiện chỉ còn định giá khoảng 32,5% khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9, xác suất giữ nguyên lãi suất lên tới 67,5%. Đây là mức kỳ vọng tăng lãi suất thấp nhất kể từ khi chu kỳ thắt chặt hiện nay bắt đầu.

Doanh số bán lẻ tháng 7 của Mỹ giảm 0,6%, trái ngược dự báo tăng 0,1%. Chỉ số tâm lý người tiêu dùng sơ bộ của Đại học Michigan trong tháng 8 cũng giảm xuống 51 điểm, từ mức 55,2 điểm trong tháng 7.

Giá vàng hôm nay 17/8 tăng nhẹ. (Ảnh: Minh Đức).

Số liệu của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy tổng nhu cầu vàng tại Mỹ chỉ đạt 8 tấn trong quý II. Con số này thấp hơn nhiều so với mức trung bình 10 năm là 90 tấn mỗi quý.

Trong nửa đầu năm, nhu cầu vàng tại Mỹ đạt 41 tấn. Nguyên nhân chủ yếu đến từ dòng tiền rút khỏi các quỹ ETF vàng vật chất niêm yết tại Mỹ.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 17/8, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 141 triệu đồng/lượng (mua) - 144 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Giá vàng nhẫn hiện được SJC niêm yết ở mức 140,5 triệu đồng/lượng (mua) - 143,5 triệu đồng/lượng (bán), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.377 USD/ounce, tăng 2 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý trên Phố Wall chuyển mạnh sang xu hướng tăng sau loạt dữ liệu kinh tế gần đây và diễn biến tích cực của giá vàng. Trong 10 chuyên gia tham gia khảo sát, 9 người dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần này, một người dự báo giá giảm và không có chuyên gia nào cho rằng thị trường đi ngang.

Nhà đầu tư cá nhân cũng giữ tâm lý tích cực. Trong 222 người tham gia khảo sát trực tuyến của Kitco, có 68% kỳ vọng giá vàng tiếp tục tăng, 17% dự báo giá giảm, trong khi 15% cho rằng vàng sẽ tích lũy trong tuần này.

Theo công cụ FedWatch của công ty tài chính CME, thị trường dự báo khả năng tăng lãi suất vào tháng 9 ở mức 33%, giảm so với mức 55% của tuần trước. Hiện hầu hết các chuyên gia phân tích đều dự báo Fed sẽ duy trì lãi suất trong phạm vi hiện tại là 3,5 - 3,75%. Với dự báo này, giá vàng được cho là vẫn còn dư địa tăng, do môi trường lãi suất thấp thường hỗ trợ cho vàng, loại tài sản không sinh lời.