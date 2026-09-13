Đa phần các chuyên gia dự báo giá vàng tăng, bất chấp kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tuần qua, giá vàng tiếp tục trải qua khoảng thời gian giao dịch đầy biến động. Trên thế giới, kim loại quý nỗ lực vượt lên trên mức 4.400 USD/ounce vào những phiên đầu tuần, nhưng cuối cùng đã bị lấn át bởi giá dầu tăng vọt, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cao hơn và kỳ vọng ngày càng tăng rằng Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tuần tới.

Có thời điểm vào thứ Sáu, kim loại quý này đã đánh mất mốc 4.300 USD, khi giảm về sát 4.292 USD/ounce trước khi phục hồi và chốt tuần quanh 4.349 USD/ounce. Tính chung tuần, vàng giao ngay quốc tế đã giảm khoảng 80 USD so với cuối tuần liền trước đó.

Trong nước, vàng SJC chốt tuần tại 143,0 – 146,0 triệu đồng/lượng, giảm 1,6 triệu đồng mỗi lượng sau 1 tuần giao dịch.

Chuyên gia dự báo lạc quan về giá vàng tuần tới

Tuần tới, quyết định về lãi suất của Fed và các ngân hàng trung ương lớn gồm Anh và Nhật Bản sẽ chiếm gần trọn lịch trình tin tức kinh tế.

Khảo sát giá vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy các chuyên gia Phố Wall đã quay trở lại xu hướng lạc quan sau đợt phục hồi cuối tuần của vàng, trong khi các nhà đầu tư bán lẻ giảm bớt những kỳ vọng tích cực.

Theo các chuyên gia, kết quả cuộc họp của Fed sẽ là yếu tố then chốt. Hợp đồng tương lai quỹ liên bang đang phản ánh gần 90% khả năng tăng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tăng lãi suất, nhưng các nhà kinh tế được Bloomberg khảo sát (từ ngày 4 đến ngày 9/9) lại cho thấy chỉ có 13 trong số 48 người dự đoán sẽ có tăng lãi suất.

Các chuyên gia cho rằng, trong trường hợp nếu Fed không tăng lãi suất, có thể sẽ khiến giá vàng tăng mạnh, vượt qua vùng 4.500 USD. Với vùng giá này sẽ giúp cải thiện biểu đồ kỹ thuật, đưa giá kim loại quý lên vùng 5.000 USD vào cuối năm.

Thậm chí, một số người cho rằng, ngay cả khi Fed tăng lãi suất thì đợt bán tháo cuối tuần qua cũng đưa kim loại quý về vùng bị bán quá mức, và trong tuần tới, diễn biến kim loại quý sẽ là phục hồi.

Ở chiều ngược lại, những người tin rằng Fed sẽ tăng lãi suất đã dự báo giá vàng tiếp tục giảm.

Trong số, 14 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, có 9 chuyên gia, tương đương 64%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi chỉ có 2 người, chiếm 14%, dự đoán kim loại quý này sẽ tiếp tục giảm. Ba nhà phân tích còn lại, chiếm 21% tổng số, dự đoán giá vàng sẽ có xu hướng biến động, song chốt tuần sẽ không có thay đổi nhiều về giá.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đối với các nhà đầu tư bán lẻ đã thu được 218 phiếu bầu. Trong số này, 115 nhà đầu tư nhỏ lẻ, tương đương 53%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 52 người khác, tương đương 24%, dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá; 51 nhà đầu tư còn lại, chiếm 23% tổng số, kỳ vọng giá sẽ ổn định trong tuần tới.