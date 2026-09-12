Chốt giá vàng hôm nay ngày 12/9 tăng mạnh trở lại

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 12/9, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 12/9 tăng giá vàng miếng lên mức 146 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 12/9, giá vàng trong nước ngày 12/9/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 12/9 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 12/9 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 142,9 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 600.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 12/9, đảo chiều tăng cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 12/9, tăng giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 12/9, tăng trở lại ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 143 –147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 142,5 – 145,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 142,9 – 146,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 12/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 12/9 tăng trở lại với giá vàng giao ngay tăng 20 USD/ounce, lên mức 4.348 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 10/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.418 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều tăng giá, giữ vững mốc trên 4.300 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy giới đầu tư Phố Wall quay trở lại với xu hướng lạc quan về thị trường vàng thế giới sau đợt phục hồi cuối tuần, trong khi nhà đầu tư Main Street tiếp tục thu hẹp tỉ lệ ủng hộ xu hướng tăng sau một tuần giảm giá nữa.

Chuyên gia môi giới hàng hóa cấp cao tại StoneX Group nói với Kitco News rằng, giá kim loại quý khó có thể giảm sâu hơn, bởi lãi suất có lẽ cũng không thể tăng đáng kể.

Trong khi đó, cuộc khảo sát trực tuyến của Kitco thu hút 218 phiếu bầu, với nhà đầu tư Main Street duy trì tỉ lệ ủng hộ xu hướng tăng. Có 115 nhà đầu tư cá nhân, tương đương 53%, dự báo giá vàng tăng trong tuần tới; 52 người khác, tương đương 24%, dự báo giá vàng giảm. 51 nhà đầu tư còn lại, chiếm 23%, dự báo thị trường sẽ tích lũy và đi ngang trong tuần tới.

Với giá vàng trong nước tăng trở lại và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.348 USD/ounce (tương đương khoảng 136,9 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 12/9 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 9,1 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 12/9, giá vàng ngày 13/9 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.