Chốt giá vàng hôm nay ngày 10/10 nằm yên nghe ngóng

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 10/10, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 10/10 giữ giá vàng miếng ở mức 144,8 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 10/10, giá vàng trong nước ngày 10/10/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 141,8 triệu đồng/lượng mua vào và 144,8 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 10/10 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 141,8 triệu đồng/lượng mua vào và 144,8 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 10/10 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 141,8 triệu đồng/lượng mua vào và 144,8 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 141 triệu đồng/lượng mua vào và 144,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 10/10, chủ yếu giữ ổn định cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10, giữ ổn định giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước. Ảnh: LDO.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 10/10, tăng mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 140,3 –144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 141,3 – 144,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 139,6 – 143,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 200.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 10/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 10/10 tăng với giá vàng giao ngay tăng 19 USD/ounce, lên mức 4.194 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 11/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.211 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp đà tăng giá, vượt mốc 4.200 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới có thể tiếp tục chịu áp lực trong ngắn hạn do giá năng lượng tăng, lạm phát dai dẳng và lợi suất trái phiếu tăng cao. Các yếu tố này làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng, đồng thời củng cố khả năng các ngân hàng trung ương duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Tuy vậy, triển vọng dài hạn của kim loại quý vẫn được đánh giá tích cực. Khảo sát tại Hội nghị Kim loại quý toàn cầu LBMA 2026 cho thấy mức dự báo trung bình của các đại biểu đối với giá vàng trong 12 tháng tới là khoảng 5.013,3 USD/ounce, tăng khoảng 20% so với mức 4.163,3 USD/ounce hiện nay.

Một trong những động lực chính là nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương. Khảo sát của UBS Asset Management cho thấy 65% số người tham gia coi đa dạng hóa dự trữ là lý do chính để nắm giữ vàng. Vàng cũng nằm trong nhóm tài sản được các ngân hàng trung ương dự kiến tăng tỷ trọng trong 12 tháng tới.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.194 USD/ounce (tương đương khoảng 131,9 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 10/10 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 12,9 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 10/10, giá vàng ngày 11/10 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.