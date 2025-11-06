'Chồng đại gia của ca sĩ Đoàn Di Băng' làm ăn ra sao trước khi bị bắt?

Ông Nguyễn Quốc Vũ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt giam với cáo buộc sản xuất, buôn bán hàng giả. Ông Vũ được biết đến là doanh nhân giàu có, chồng nữ ca sĩ Đoàn Di Băng, thường xuyên kêu gọi từ thiện nhưng không ít lần bị cộng đồng mạng chỉ trích về tính minh bạch, không giữ lời hứa.

Ngay sau khi ông Vũ bị bắt giam, các thông tin về cặp đôi cũng nhanh chóng được tìm kiếm, trong đó có công việc của người đàn ông được cộng đồng mạng gọi là “chồng đại gia của ca sĩ Đoàn Di Băng”.

Nguyễn Quốc Vũ là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group (gọi tắt là VB Group).

Nguyễn Quốc Vũ trước khi bị bắt giam.

Hình ảnh biệt thự và xe sang được vợ chồng Nguyễn Quốc Vũ và Đoàn Di Băng khoe trên mạng xã hội.

Thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về thành lập doanh nghiệp, VB Group được thành lập năm 2021, loại hình công ty TNHH một thành viên, có trụ sở tại TPHCM. Vốn điều lệ thời điểm thành lập doanh nghiệp là 8 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Quốc Vũ từng là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Universal và Doanh nghiệp tư nhân Thế giới Steak, nhưng hiện nay cả hai doanh nghiệp này đều ngừng hoạt động.

Vợ chồng Nguyễn Quốc Vũ và Đoàn Di Băng từng là tâm điểm chú ý của dư luận khi khoe sự sang chảnh, bằng việc sở hữu nhiều siêu xe, xây biệt thự 400 tỷ đồng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cặp đôi ít khi chia sẻ những hình ảnh về siêu xe hay căn biệt thự 400 tỷ đồng.

Cách đây chưa lâu, dầu gội Hanayuki bị Bộ Y tế thu hồi và tiêu hủy do không đạt chất lượng. Các đơn vị phân phối và sản xuất đều có liên hệ đến ông Nguyễn Quốc Vũ.

Hồi tháng 8 năm nay, Cục Quản lý Dược - Bộ Y đã quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm Hanayuki Shampoo do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Đây cũng là sản phẩm từng được ca sĩ Đoàn Di Băng livestream quảng cáo trên nhiều nền tảng. Nữ ca sĩ giới thiệu sản phẩm Hanayuki Shampoo có nhiều chức năng như “giúp khử mùi hôi da đầu”, “kích thích mọc tóc”, “phục hồi tóc hư tổn”, “sạch gàu, giảm nấm da đầu”. Sản phẩm này do Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai sản xuất tại Đồng Nai. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group (TPHCM) là đơn vị chịu trách nhiệm phân phối ra thị trường.

Ông Nguyễn Quốc Vũ bị khởi tố, bắt tạm giam về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Trước khi bị buộc thu hồi và tiêu hủy, sản phẩm Hanayuki Shampoo được rao bán phổ biến trên nhiều sàn thương mại điện tử và mạng xã hội với giá khoảng 220.000 - 230.000 đồng/chai. Nhiều nơi chào bán combo gồm dầu gội và dầu xả Hanayuki với mức giá 420.000 - 475.000 đồng.

Thương hiệu Hanayuki còn đăng bán đầy đủ dải sản phẩm từ chăm sóc cá nhân, chăm sóc da, răng miệng cho đến các mặt hàng như băng vệ sinh, lược. Mức giá dao động từ gần 100.000 - 700.000 đồng cho từng sản phẩm lẻ. Một số combo cao cấp được niêm yết giá trên 2 triệu đồng.

Trong số các sản phẩm mang thương hiệu Hanayuki, nổi bật nhất là dung dịch vệ sinh phụ nữ Hanayuki Soft & Silk - mặt hàng được Đoàn Di Băng tích cực quảng bá. Các video quảng cáo sản phẩm này xuất hiện dày đặc trên TikTok và Facebook cá nhân của nữ ca sĩ.

Ngày 5/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can, gồm Đinh Văn Liên (45 tuổi, ngụ phường Long Bình), Nguyễn Thị Tuyến (44 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp) và Nguyễn Quốc Vũ (48 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra, làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.