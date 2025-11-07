Vợ chồng Đoàn Di Băng từng khoe khối tài sản hàng trăm tỷ đồng

Nguyễn Quốc Vũ, chồng Đoàn Di Băng, cùng hai người khác bị bắt với cáo buộc sản xuất, buôn bán hàng giả hôm 4/11. Cảnh sát xác định Vũ và đồng phạm đã có hành vi buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả. Hành vi của 3 người này được cho là đã đủ yếu tố cấu thành tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Trước khi dừng cập nhật mạng xã hội từ tháng 8 vì vướng ồn ào sản xuất hàng giả, kém chất lượng, vợ chồng nữ ca sĩ thường xuyên khoe lối sống xa hoa, khối tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng với bộ sưu tập biệt thự và xe sang.

Nguyễn Quốc Vũ sống cùng bà xã Đoàn Di Băng và các con tại một biệt thự rộng 300 m2 ở quận 7 (TP HCM) trước khi bị bắt.

Biệt thự tọa lạc trong một khu cư dân cao cấp, có giá từ hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng mỗi căn. Nữ ca sĩ từng cho biết đây là căn nhà để "ở tạm" trong thời gian chờ biệt thự trị giá 400 tỷ đồng do Thái Công thiết kế hoàn thành.

Một căn biệt thự khác của vợ chồng Đoàn Di Băng ở quận 7 được dùng làm trụ sở công ty, có tên Hanayuki House.

Cô còn từng khoe xây biệt thự tặng bố mẹ và một ngôi nhà làm nơi vui chơi cho ba con gái.

Ngoài các biệt thự, vợ chồng Đoàn Di Băng còn khoe bộ sưu tập siêu xe trị giá hàng trăm tỷ đồng. Năm 2022, Đoàn Di Băng từng gây chú ý khi đăng ảnh sân nhà đầy xe sang bao gồm: Mercedes-Maybach S450, Volvo XC90, Porsche Taycan, Mercedes-AMG G63 và nổi bật nhất là Lamborghini Huracan. Nữ ca sĩ cũng cho biết ông xã có đam mê bất tận với siêu xe và moto phân khối lớn.

Đoàn Di Băng từng nói về món quà được chồng tặng dịp sinh nhật năm 2020 là chiếc McLaren 720S Spider trị giá khoảng 24 tỷ đồng.

Sau đó, vợ chồng Đoàn Di Băng liên tục khoe xe mới, bổ sung vào bộ sưu tập xế hộp đồ sộ. Tháng 3/2024, nữ ca sĩ cùng chồng đi nhận Lamborghini Urus Performante màu vàng tại một showroom ở TP HCM. Chiếc siêu xe này có giá khởi điểm tại Việt Nam khoảng 16,3 tỷ đồng.

Nữ ca sĩ thường xuyên di chuyển bằng chiếc Bentley Bentayga EWB Azure có không gian rộng rãi, giá từ 21 tỷ đồng tùy phiên bản. Đoàn Di Băng từng cho biết được chồng tặng chiếc xe này vào tháng 5/2024 khi cô mang thai.

Tháng 7/2024, Quốc Vũ tiếp tục khoe mới tậu chiếc Subaru BRZ thế hệ thứ hai.

Ngoài ra, cặp vợ chồng còn có nhiều xe phân khối lớn trị giá từ vài tỷ đồng mỗi chiếc của các hãng Ducati, Triumph, Brabus...