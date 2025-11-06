Động thái của Đoàn Di Băng

Sáng 6/11, tài khoản Facebook của Đoàn Di Băng biến mất. Người dùng mạng xã hội không thể tìm kiếm, xem bài đăng, hình ảnh từ trang cá nhân của Đoàn Di Băng. Động thái diễn ra sau khi ông Nguyễn Quốc Vũ - chồng nữ ca sĩ - bị bắt với cáo buộc sản xuất, buôn bán hàng giả.

Từ giữa năm 2025, Đoàn Di Băng không có bài đăng mới trên mạng xã hội. Lần gần nhất, Đoàn Di Băng đăng tin cho biết bị nhiều tài khoản, trang mạng giả mạo để bán hàng. Trước đó, nữ ca sĩ lên tiếng về việc thu hồi sản phẩm mặt nạ Thera Amino Anti - Wrinkle Mask, đồng thời xin lỗi và cam kết hoàn tiền cho khách hàng. Thông báo này căn cứ văn bản của Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi, xử lý mỹ phẩm vi phạm.

Đoàn Di Băng khóa trang cá nhân sau khi chồng bị bắt tạm giam.

Trước khi khóa trang cá nhân, các bài đăng của Đoàn Di Băng đều được cài đặt chế độ hạn chế bình luận. Kênh TikTok có 1,7 triệu người theo dõi của nữ ca sĩ cũng không cho phép người dùng bình luận. Từ 16/5, Đoàn Di Băng không đăng tải thêm video trên kênh TikTok.

Trong tháng 5/2025, 4 sản phẩm do ca sĩ Đoàn Di Băng quảng cáo đã bị thu hồi. Sáng 26/5, Phòng cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Đồng Nai) mời Sở Y tế, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh họp khẩn để cùng trao đổi, rà soát yếu tố vi phạm hình sự đối với các sản phẩm dầu gội Hanayuki Shampoo và sản phẩm Hanayuki Sunscreen Body.

Kết quả cuộc họp thống nhất khởi tố vụ án đối với sản phẩm Hanayuki Sunscreen Body. Sở Y tế chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm sang PC03 để điều tra làm rõ, xử lý theo thẩm quyền. Đối với sản phẩm dầu gội Hanayuki Shampoo, Sở Y tế lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt theo quy định.

Vợ chồng Đoàn Di Băng từng gây nhiều ồn ào trên mạng xã hội.

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Vũ (48 tuổi, ngụ TPHCM, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng) để điều tra, làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Đoàn Di Băng sinh năm 1990 tại TPHCM, trong gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Cô gia nhập làng giải trí từ năm 2010 với vai trò ca sĩ. Đoàn Di Băng và chồng thường xuyên khoe cuộc sống xa hoa, biệt thự dát vàng, bộ sưu tập siêu xe, gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.