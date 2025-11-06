Đoàn Di Băng là ai, có sự nghiệp ra sao?

Đoàn Di Băng là ai?

Đoàn Di Băng tên đầy đủ là Phạm Thị Thanh Thúy (sinh 1990) trong một gia đình nghèo khó với 4 chị em gái. Di Băng hoạt động nghệ thuật âm nhạc từ sớm nhưng năm 2010 mới ghi dấu trở thành một ca sĩ khi đoạt giải bạc trong Giọng hát vàng Ngành du lịch TP.HCM lần VI. Sau đó cô may mắn được Lý Hải mời tham gia hát cùng ca khúc "Vườn hạnh phúc" và dần được khán giả biết đến.

Đoàn Di Băng từng là ca sĩ.

Thời điểm đó, nữ ca sĩ hoạt động rất tích cực khi tham gia song song nhiều lĩnh vực như diễn viên và người mẫu ảnh. Mặc dù không quá nổi bật nhưng cái tên Đoàn Di Băng vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ.

Khi sự nghiệp đang đà phát triển thì năm 2012 cô quyết định kết hôn và rút khỏi showbiz để bắt đầu kinh doanh dưới sự hỗ trợ của gia đình chồng. Đến nay, Đoàn Di Băng không được nhắc đến nhiều với vai trò ca sĩ mà lại nổi tiếng vì sở hữu khối tài sản kếch xù: biệt thự xa hoa ước tính lên đến 200 tỷ đồng, cùng nhiều siêu xe, hàng hiệu đẳng cấp...

Đoàn Di Băng giàu có ra sao?

Đoàn Di Băng được gọi là "nữ đại gia quận 7" bởi tài sản khổng lồ mà cô "show" trên mạng xã hội. Ngoài đám cưới hoành tráng vào năm 2012, Đoàn Di Băng thực sự khiến khán giả bị choáng trước tài sản của cô khi vào năm 2021, cô và chồng khoe biệt thự 'hàng trăm tỷ đồng', kèm theo hình ảnh mang hàng tỷ đồng tiền mặt mua đồng hồ cao cấp. Tiếp nối là loạt "hàng hiệu" như túi xách hàng hiệu, xe sang và những chuyến du lịch xa xỉ.

Một trong những biệt thự của Đoàn Di Băng.

Ngoài ra, Đoàn Di Băng và chồng còn sở hữu loạt xe sang như: McLaren 720S Spider, Lamborghini Huracan LP610-4, SUV Lamborghini Urus Performante, Bentley Bentayga EWB, Mercedes-AMG G63 Edition One, Porsche Taycan, Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC...

Đoàn Di Băng còn từng tiết lộ xây biệt thự trị giá 400 tỷ đồng ở Đồng Nai. Tuy nhiên, hiện tại, hình ảnh lẫn thông tin về ngôi nhà này vẫn chưa được kiểm chứng.

Năm 2022, Đoàn Di Băng còn khiến nhiều người sửng sốt khi khoe đập hộp quà chồng tặng. Cụ thể, những món quà này đều do chính tay cô chọn, chồng cô chỉ phụ trách việc thanh toán mà thôi. Cô cho biết, gu của cả hai không giống nhau nên cô quyết định tự mua để có thể sở hữu cho mình những món đồ ưng ý nhất.

Đoàn Di Băng livestream đập hộp khoe quà xịn.

Được biết, toàn bộ hộp quà có giá hàng tỷ đồng với những nhãn hàng xa xỉ từ Chanel, Dior đến Hermes. Món quà ấn tượng nhất, khủng nhất trong hộp quà này đến từ thương hiệu Hermes. Đoàn Di Băng nhấn mạnh, đây là phiên bản da đẹp nhất trong các mẫu túi, được ra mắt năm 2022 và còn nguyên seal. Theo chia sẻ, chiếc túi Hermes da cá sấu này có giá 1,7 tỷ đồng - tương đương giá trị một căn chung cư hạng trung thời điểm ấy và đây cũng là món quà mà cô cảm thấy tâm đắc nhất.

Cách đây ít tháng, trên trang cá nhân, Đoàn Di Băng chia sẻ hình ảnh lấy trong kho 100 cây vàng để đi bán. Trong bối cảnh giá vàng phi mã, việc có 100 cây vàng mang đi bán của Đoàn Di Băng khiến khán giả "choáng váng".