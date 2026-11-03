Chính thức tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2027

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Nghị định số 399/2026/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Từ 1/1/2027, mức lương tối thiểu tháng của người lao động làm việc theo hợp đồng sẽ tăng thêm từ 310.000 đến 390.000 đồng. Ảnh minh họa

Đối tượng áp dụng bao gồm người lao động làm việc theo hợp đồng, người sử dụng lao động và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Theo nghị định, mức lương tối thiểu tháng tăng thêm từ 310.000 đến 390.000 đồng.

Trong khi đó, mức lương tối thiểu theo giờ tại vùng I tăng từ 25.500 đồng/giờ lên 27.400 đồng, vùng II từ 22.700 đồng/giờ lên 24.400 đồng, vùng III từ 20.000 đồng/giờ lên 21.400 đồng, vùng IV từ 17.800 đồng/giờ lên 19.400 đồng.

Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.

Lương tối thiểu mới theo 4 vùng.

Người sử dụng lao động có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.

Người sử dụng lao động hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, khu kinh tế đặc biệt, khu thương mại tự do, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất.

Mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng.

Nghị định nêu rõ, người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức rà soát lại các thoả thuận trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp;

Bên cạnh đó, người sử dụng lao động không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027, thay thế Nghị định số 293/2025/NĐ-CP.