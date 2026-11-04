Giá vàng hôm nay 4/11: Quay đầu giảm nhẹ

Giá vàng thế giới giảm khi làn sóng bán tháo mới trên thị trường kim loại quý xóa đi một phần đà phục hồi của phiên trước đó. Nhà đầu tư đang đánh giá những diễn biến trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran, triển vọng lạm phát và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới tại Mỹ.

Bên cạnh đó, đà suy yếu khiêm tốn của đồng USD gần như không hỗ trợ được giá vàng. Điều này cho thấy áp lực bán trên diện rộng và những bất ổn trên thị trường tài chính tiếp tục chi phối diễn biến giá.

Trong triển vọng quý IV/2026, Hội đồng Vàng thế giới (WGC) dự báo nhu cầu đầu tư tiếp tục là động lực chính của thị trường. Nhu cầu đầu tư cả năm được kỳ vọng cao hơn khoảng 200 tấn so với năm 2025.

Giá vàng hôm nay giảm nhẹ. (Ảnh: Minh Đức).

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 4/11, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 137,6 - 140,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 133,7- 137,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.927 USD/ounce, giảm 18 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia nhận định, vàng đã vượt qua một số ngưỡng cản ngắn hạn. Tuy nhiên, kim loại quý cần bứt phá dứt khoát trên 4.000 USD/ounce để giảm áp lực bán kỹ thuật và tạo nền tảng cho đà phục hồi bền vững.

2 trở ngại lớn đối với vàng là kỳ vọng lãi suất của Fed và áp lực thanh khoản trên thị trường tài chính. Dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực khiến giới đầu tư gia tăng dự báo Fed có thể tiếp tục nâng lãi suất vào tháng 12. Đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu cao làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng.

Bên cạnh đó, biến động trên thị trường cổ phiếu công nghệ và lo ngại hiệu quả đầu tư AI khiến nhà đầu tư tăng cường giảm rủi ro. Áp lực giải chấp có thể buộc các quỹ bán cả vàng để bổ sung tiền mặt.