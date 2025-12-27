Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Chia hộ kinh doanh thành 4 nhóm từ 2026: Ai được miễn thuế, ai phải kê khai?

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Từ năm 2026, chính sách thuế mới phân loại hộ kinh doanh thành 4 nhóm theo mức doanh thu, kéo theo sự khác biệt rõ rệt về nghĩa vụ thuế. Trong đó, có nhóm được miễn thuế, nhóm phải kê khai, nộp thuế định kỳ và áp dụng hóa đơn điện tử, buộc hộ kinh doanh phải xác định đúng "vị trí" để thực hiện đúng quy định.

Chia hộ kinh doanh thành 4 nhóm từ 2026: Ai được miễn thuế, ai phải kê khai? - 1

Từ năm 2026, người lao động có thu nhập bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân?
Từ năm 2026, người lao động có thu nhập bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân, áp dụng từ kỳ tính thuế năm...

Theo PV/VOV.VN

Nguồn: [Link nguồn]

26/12/2025 07:00 AM (GMT+7)
