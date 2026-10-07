Chỉ các tỷ phú công nghệ mới kiếm được bộn tiền trong năm 2026

Khoảng 100 tỷ phú công nghệ nằm trong số 500 người giàu nhất thế giới đã gia tăng tổng cộng 845 tỷ USD tài sản tính đến ngày 30/9. Đây là mức tăng lớn nhất từng được ghi nhận trong 9 tháng đầu tiên của một năm. Ảnh minh họa: The Tech Outlook

Động lực phía sau đà tăng này cũng chính là những lực lượng đang thúc đẩy thị trường toàn cầu: cơn bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) và sự tăng vọt của cổ phiếu công nghệ, đặc biệt tại Mỹ. Các tỷ phú công nghệ hiện sở hữu tổng cộng 4,6 nghìn tỷ USD, tương đương 36% tổng tài sản của chỉ số, dù họ chỉ chiếm khoảng một phần năm số thành viên.

Sự chênh lệch là rất rõ rệt. Những tỷ phú tạo dựng tài sản ngoài lĩnh vực công nghệ đã mất tổng cộng 62 tỷ USD trong giai đoạn này, trong khi người Mỹ chiếm tới 94% mức tăng tài sản ròng của toàn bộ chỉ số. Kể từ ngày 10/9, cả 10 người giàu nhất thế giới đều là người Mỹ - lần đầu tiên điều này xảy ra kể từ khi Bloomberg bắt đầu theo dõi các tỷ phú vào năm 2012.

Mức tăng tài sản cũng tập trung rất mạnh ở nhóm đứng đầu. Elon Musk, người giàu nhất thế giới, đã tăng thêm 310 tỷ USD tài sản trong năm nay tính đến cuối tháng 9, tương đương khoảng 40% tổng mức tăng của toàn bộ chỉ số. Ông từng trong thời gian ngắn trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu tài sản trị giá 1 nghìn tỷ USD, sau khi SpaceX sáp nhập với công ty trí tuệ nhân tạo xAI của ông và lên sàn vào tháng 6.

Chín trong số 10 người giàu nhất thế giới có khối tài sản gắn với các công ty công nghệ Mỹ. Michael Dell, nhà sáng lập Dell Technologies Inc., chứng kiến tài sản tăng 81%, lên 254 tỷ USD, khi hoạt động kinh doanh bán hàng cho các trung tâm dữ liệu của công ty tăng trưởng mạnh.

Mark Zuckerberg cũng tăng thêm 23 tỷ USD vào tài sản ròng trong năm nay khi cổ phiếu Meta Platforms Inc. tăng 27% trong tháng 9 - tháng tăng mạnh nhất của công ty trong gần bốn năm - sau khi Meta triển khai trợ lý AI cá nhân mới mang tên Muse.

Những dấu hiệu rạn nứt

Tổng tài sản của 500 người giàu nhất thế giới đạt đỉnh 13,4 nghìn tỷ USD vào giữa tháng 6. Kể từ đó, con số này đã giảm 6%, xuống còn 12,6 nghìn tỷ USD, trong bối cảnh thị trường nói chung chậm lại và ngày càng có nhiều nghi ngờ về một số tên tuổi lớn nhất trong lĩnh vực AI.

Làn sóng vay nợ khổng lồ đang tài trợ cho tham vọng AI của các tập đoàn công nghệ lớn đang khiến một số nhà đầu tư lo ngại.

Larry Ellison từng trong thời gian ngắn trở thành người giàu nhất thế giới vào tháng 9/2025, sau khi tài sản của ông tăng 89 tỷ USD chỉ trong một ngày, khi Oracle Corp. công bố tốc độ tăng trưởng bùng nổ của mảng hạ tầng điện toán đám mây liên quan đến AI.

Một năm sau, tài sản ròng của Ellison đã giảm 196 tỷ USD, trong khi các hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (credit-default swaps) của Oracle đang giao dịch gần mức cao kỷ lục, do các nhà đầu tư lo ngại về khoản vay khổng lồ cần thiết để tài trợ cho việc xây dựng hạ tầng AI của công ty.

Sự gia tăng tài sản của các tỷ phú cũng làm gia tăng những lời kêu gọi tăng thuế đối với giới siêu giàu. Cử tri California sẽ quyết định vào tháng 11 liệu có áp dụng thuế tài sản đối với các tỷ phú của bang hay không. Trong khi đó, các bang như Washington, New York, Illinois và Rhode Island cũng đã thảo luận về những loại thuế mới đối với cư dân giàu có.

Việc tầng lớp siêu giàu ngày càng trẻ và tập trung nhiều vào công nghệ cũng làm phức tạp thêm quan điểm cho rằng đợt chuyển giao tài sản lớn tiếp theo chủ yếu sẽ đến từ thế hệ baby boomer đang già đi, khi họ truyền lại tài sản cho người thừa kế.

“Chúng ta nói rất nhiều về cuộc đại chuyển giao tài sản - nhưng đối với 100 hay 1.000 người giàu nhất, một số người có thể đã lớn tuổi và sở hữu những doanh nghiệp khá truyền thống, nhưng rất nhiều người trong số họ lại là những doanh nhân công nghệ trẻ”, James Mazeau, chuyên gia kinh tế tại bộ phận đầu tư chiến lược của UBS Group AG, cho biết.

Những tài phiệt mới

Trong khi phần lớn tài sản được tạo ra từ cơn bùng nổ AI đã rơi vào tay lãnh đạo các công ty công nghệ lớn, những gương mặt mới lọt vào danh sách của Bloomberg cho thấy làn sóng này cũng đang tạo ra những khối tài sản khổng lồ cho các nhà sáng lập startup và những công ty cung cấp hạ tầng phục vụ AI.

Cả 7 nhà đồng sáng lập Anthropic PBC đều gia nhập danh sách những người giàu nhất vào tháng 6, sau khi công ty AI này hoàn tất một vòng gọi vốn với mức định giá 965 tỷ USD.

Các nhà sáng lập của những công ty Trung Quốc, trong đó có Yan Junjie của MiniMax Group Inc. và Liang Wenfeng của DeepSeek, cũng được bổ sung vào danh sách.

Cơn bùng nổ AI cũng làm giàu cho những doanh nghiệp cung cấp phần cứng và hạ tầng cho AI.

Lin Tsung-chi, nhà sáng lập King Slide - một nhà sản xuất Đài Loan chuyên về ray máy chủ và hệ thống quản lý cáp cho các trung tâm dữ liệu - đã sở hữu khối tài sản 9,5 tỷ USD trong năm nay, bốn thập kỷ sau khi thành lập công ty.

Wang Xin, chủ tịch Guangdong Dtech Technology Co., cũng gia nhập chỉ số tài sản tỷ phú khi AI tạo ra nhu cầu đối với các loại mũi khoan chuyên dụng mà công ty của bà sản xuất để lắp ráp bảng mạch.

Hai người thừa kế của gia đình Lee tại Samsung Electronics Co. - Boo-jin và Seo-hyun - cũng gia nhập danh sách nhờ nhu cầu đối với chip nhớ của công ty.

Đà tăng giá cổ phiếu Samsung đã giúp gia đình này hoàn trả khoản thuế thừa kế 8 tỷ USD sau khi cựu Chủ tịch Lee Kun-hee qua đời vào năm 2020.

Tại Đài Loan, Tsai Ming-kai, nhà thiết kế chip của MediaTek Inc., và Morris Chang, nhà sáng lập Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), cũng gia nhập danh sách độc quyền này trong năm nay.

Nỗ lực của Trung Quốc nhằm đạt độc lập về công nghệ, cùng với cuộc cạnh tranh với Mỹ để giành vị thế thống trị trong lĩnh vực AI, đã giúp một số gương mặt mới lọt vào danh sách: Zou Zhinong và gia đình, thuộc Suzhou TFC Optical Communication Co., cũng như Yuan Fugen của Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co.