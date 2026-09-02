Hà Nội triển khai 81 quy hoạch để hiện thực hóa Quy hoạch tầm nhìn 100 năm

Hà Nội đang bắt tay cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm bằng một kế hoạch triển khai trên diện rộng. Theo Kế hoạch 331, TP. Hà Nội sẽ đồng thời rà soát hệ thống quy hoạch hiện hữu, lập các đồ án mới và xây dựng lộ trình cho hàng loạt chương trình, dự án trong những năm tới.

81 đồ án cho cấu trúc phát triển mới

Để chuyển những định hướng lớn của quy hoạch tổng thể thành các đồ án cụ thể, Hà Nội dự kiến triển khai 81 quy hoạch.

Trong số đó có 63 quy hoạch phân khu đô thị, 13 quy hoạch phân khu khu chức năng cùng 5 quy hoạch liên quan đến không gian ngầm và hạ tầng kỹ thuật chuyên ngành.

Không phải toàn bộ đều bắt đầu từ đầu. Thành phố dự kiến kế thừa và điều chỉnh 47 đồ án đã có, chiếm hơn 58%. 34 đồ án còn lại sẽ được nghiên cứu mới để phù hợp với cấu trúc phát triển được xác lập trong quy hoạch tổng thể.

Tiến độ thực hiện sẽ được phân theo mức độ ưu tiên. Khoảng 22 quy hoạch phân khu được đặt mục tiêu hoàn thành sớm, trong đó đáng chú ý là các khu vực có khả năng tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, khu vực phía tây Vành đai 4, một số địa bàn phía tây bắc và các khu vực cần lập quy hoạch mới theo tuyến. Các vùng đệm sinh thái trước đây cũng nằm trong diện được nghiên cứu.

Không gian ngầm và hệ thống quy hoạch hạ tầng kỹ thuật cũng được xếp vào nhóm cần sớm triển khai, nhằm tạo nền tảng cho việc phát triển đô thị theo hướng đa tầng.

Hà Nội triển khai 81 quy hoạch để cụ thể hóa tầm nhìn 100 năm.

Theo định hướng mới, khu vực trung tâm vẫn giữ vai trò hạt nhân của Hà Nội, nhưng cách tổ chức không gian sẽ có nhiều thay đổi. Khu vực nội đô lịch sử và phần mở rộng, bao gồm khu phố cổ, phố cũ, hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây cùng các vùng lân cận, được định hướng phát triển theo mô hình đô thị nén kết hợp không gian xanh.

Việc tổ chức lại khu vực này sẽ gắn với giao thông công cộng, khai thác không gian dưới lòng đất và bảo tồn các giá trị di sản.

Trong khi đó, khu vực dọc hai phía Vành đai 4 được định hình như một dải đô thị mới, vừa tạo động lực phát triển vừa góp phần phân bổ lại dân cư, giảm áp lực cho khu vực trung tâm. Hà Nội cũng dành không gian cho các khu đô thị thể thao quy mô lớn và những mô hình đô thị sinh thái gắn với giao thông công cộng.

Sông Hồng được xem là một trục phát triển đặc biệt. Các quy hoạch dọc theo dòng sông sẽ hướng tới việc hình thành chuỗi không gian cảnh quan, công viên sinh thái và các khu vực văn hóa, dịch vụ có tính biểu tượng.

Ở phía bắc, khu vực quanh sân bay Nội Bài được định hướng phát triển cùng các chức năng thương mại, logistics, công nghiệp và công nghệ cao. Phía đông tập trung vào thương mại, logistics và hệ thống cảng cạn.

Phía nam, Phú Xuyên được nghiên cứu theo hướng đô thị công nghiệp và logistics đa phương thức, gắn với định hướng về sân bay thứ hai ở phía nam Hà Nội. Khu vực Vân Đình - Đại Nghĩa có hướng phát triển thiên về đô thị di sản, văn hóa, du lịch tâm linh và sinh thái dọc sông Đáy.

Tại phía tây nam, các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế và nghỉ dưỡng được xác định là những chức năng chủ đạo. Khu vực phía tây tiếp tục lấy Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Đại học Quốc gia Hà Nội làm hạt nhân cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trong khi đó, không gian phía tây bắc được định hướng khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử và du lịch nghỉ dưỡng, gắn với khu vực núi Tản - sông Đà.

Hà Nội xây dựng mô hình đô thị 4D, tích hợp dữ liệu không gian ngầm và hạ tầng.

Đưa quy hoạch lên không gian số

Một điểm đáng chú ý trong kế hoạch là việc Hà Nội dự kiến xây dựng mô hình phát triển Thủ đô theo không gian 4D. Đây không chỉ là việc số hóa bản đồ mà còn hướng tới một hệ thống dữ liệu quy hoạch có khả năng tích hợp nhiều lớp thông tin.

Hệ thống mới sẽ kết nối dữ liệu về công trình ngầm, hạ tầng kỹ thuật, không gian thấp và cao, đồng thời liên thông với kế hoạch đầu tư cũng như tiến độ các dự án trọng điểm. Thành phố đặt mục tiêu chuẩn hóa dữ liệu GIS ở các cấp, qua đó hỗ trợ công tác quản lý, giám sát và điều hành quy hoạch.

Song song với đó, Hà Nội sẽ nghiên cứu xây dựng Quy chế quản lý kiến trúc thành phố mới, đồng thời xem xét các quy định riêng đối với những khu vực cần bảo tồn, kiểm soát hoặc tạo dư địa phát triển.