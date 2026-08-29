Hà Nội không cho xây thêm nhà cao tầng dọc tuyến Trần Nhật Duật - Trần Khánh Dư

Theo Quyết định về đồ án nghiên cứu đoạn tuyến từ khu vực nút giao phố Hàng Đậu đến nút giao đường Trần Hưng Đạo, đi qua địa bàn các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam và Hồng Hà.

Phạm vi lập thiết kế đô thị có diện tích hơn 38,3 ha, được định hướng trên cơ sở cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô và quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đã được phê duyệt.

Trong cơ cấu sử dụng đất, giao thông chiếm tỷ trọng đáng kể với khoảng 16,7 ha; đất dành cho công trình hạ tầng xã hội rộng gần 7,3 ha; trong khi đất ở gần 6,8 ha. Ngoài ra, quỹ đất còn dành cho quốc phòng, trụ sở cơ quan, bãi đỗ xe, các công trình tôn giáo, di tích và cây xanh.

Hà Nội không bổ sung nhà ở cao tầng mới dọc tuyến Trần Nhật Duật - Trần Khánh Dư, ngoại trừ các dự án cải tạo chung cư cũ. Ảnh: Sông Bùi

Không mở rộng nhà cao tầng

Một trong những điểm đáng chú ý của đồ án là định hướng kiểm soát chặt việc gia tăng công trình cao tầng phục vụ mục đích ở.

Theo đó, thành phố không bổ sung các dự án nhà ở cao tầng mới trong khu vực, ngoại trừ những công trình thuộc chương trình cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Định hướng này nhằm hạn chế áp lực lên hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội vốn đã chịu sức ép lớn tại khu vực nội đô. Đồng thời, việc kiểm soát tầng cao cũng được đặt trong yêu cầu bảo vệ cảnh quan, kiến trúc và giá trị lịch sử của khu phố cổ, phố cũ.

Với những công trình được xác định là điểm nhấn, chiều cao và quy mô sẽ phải được tính toán riêng thay vì phát triển đại trà. Thành phố cũng yêu cầu quá trình nghiên cứu có sự tham gia của cộng đồng dân cư nhằm tăng tính đồng thuận.

Các công trình này được định hướng giảm mật độ xây dựng, tăng khoảng lùi và dành thêm diện tích cho cây xanh, qua đó tạo ra những khoảng không gian mở trong khu vực đô thị mật độ cao.

Tại khu vực nút giao Trần Quang Khải - Hàng Thùng, 2 công trình gồm tòa nhà in Báo Nhân Dân và chung cư 162 Trần Quang Khải - 23B Hàng Tre được xác định thực hiện theo kế hoạch cải tạo chung cư cũ của thành phố.

Không chỉ kiểm soát các công trình lớn, đồ án còn đưa ra những yêu cầu cụ thể đối với nhà ở liền kề. Khi xây mới hoặc cải tạo, công trình phải tuân thủ chỉ giới đường đỏ và bảo đảm sự thống nhất về mặt đứng kiến trúc trên từng đoạn phố.

Phần diện tích được tạo ra nhờ việc lùi công trình được ưu tiên cho cây xanh, không gian mở và các tiện ích phục vụ cộng đồng. Quy định về phần nhô ra của công trình cũng được kiểm soát chặt. Với các ngõ, hẻm có bề rộng dưới 7 m, ban công không được phép xây dựng.

Đối với những tuyến đường rộng hơn, ban công chỉ được bố trí từ tầng 2, không được biến thành không gian phòng ở khép kín. Độ vươn tối đa được quy định theo bề rộng đường, lần lượt là 1,4 m với đường có lộ giới trên 15 m; 1,2 m với đường rộng từ 12 - 15 m và 0,9 m với đường rộng 7 - 12 m.