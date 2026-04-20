Bamboo Airways lại bị ngân hàng siết nợ

Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB) vừa thông báo sẽ thu giữ hàng trăm tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ, theo các thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp đã ký với Công ty CP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) do công ty này vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng

Cụ thể, danh mục thu giữ gồm 387 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại nhiều dự án, như khu phức hợp Đăk Đoa, khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội (Gia Lai) và khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn (Thanh Hóa)…

Toàn bộ số tài sản này đều do Tập đoàn FLC đứng tên sở hữu.

Theo MSB, việc thu giữ sẽ được thực hiện sau ngày 10-5. Ngân hàng cho biết việc xử lý tài sản bảo đảm được thực hiện theo đúng thỏa thuận đã ký và quy định pháp luật hiện hành.

Hãng hàng không liên tục nhận được thông báo siết nợ

Trước đó, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng đã có động thái tương tự khi ban hành thông báo yêu cầu bên bảo đảm hoặc người đang giữ tài sản phải tự nguyện bàn giao tài sản và hồ sơ pháp lý để xử lý nợ xấu liên quan Bamboo Airways trước ngày 27-3.

Tài sản bị thu giữ gồm quyền sử dụng đất với diện tích 86.308,9 m², tương ứng 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cùng quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khu C – khu biệt thự thuộc khu phức hợp Đăk Đoa (Gia Lai).

Chủ sở hữu các tài sản này là Công ty CP Tập đoàn FLC, với thời hạn sử dụng đất đến ngày 27-7-2071.

Thời gian thu giữ tài sản được Sacombank thực hiện từ ngày 22-4 đến 22-6. Ngân hàng yêu cầu trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận thông báo, bên bảo đảm phải phối hợp bàn giao tài sản để xử lý theo quy định.

Nguyên nhân thu giữ, theo Sacombank, là do bên vay và bên bảo đảm đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ cũng như các cam kết trong hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp.

Bamboo Airways được Tập đoàn FLC thành lập từ năm 2017, thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên vào đầu năm 2019.

Gần đây, nhà sáng lập Bamboo Airways, ông Trịnh Văn Quyết đã làm việc với đại diện tập đoàn Boeing để trao đổi về việc tái khởi động các hợp đồng mua tàu bay đã ký trước đó, đồng thời tìm kiếm cơ hội nâng tầm hợp tác phù hợp với định hướng phát triển mới của hãng.

Hiện tại, hãng đang đẩy mạnh tuyển dụng và đào tạo nhân sự nhằm phục vụ kế hoạch phát triển mới.

Trong giai đoạn 2026-2030, Bamboo Airways đặt mục tiêu mở rộng đội bay, hướng tới khôi phục quy mô khoảng 30 tàu bay theo chủ trương đã được Chính phủ phê duyệt.