Cách để không mất nhiều tiền điện điều hòa mà còn giúp tăng tuổi thọ thiết bị này trong nhà

Không bật tắt liên tục - cách dùng điều hòa tiết kiệm điện hàng đầu

Cách dùng điều hòa tiết kiệm điện đầu tiên mà bạn cần biết chính là bỏ thói quen bật tắt điều hòa liên tục.

Trên thực tế, nhiều người thường có thói quen bật điều hòa thật lạnh, sau đó tắt đi và sử dụng quạt. Sau khi cảm thấy nhiệt độ trong phòng nóng trở lại thì tiếp tục bật máy lên nhằm tiết kiệm điện năng.

Tuy nhiên, đây là một trong những cách chỉnh điều hòa gây lãng phí điện phổ biến nhất mà nhiều người phạm phải khiến chi phí tăng cao và làm cho điều hòa nhanh hỏng hơn.

Cách dùng điều hòa tiết kiệm điện đầu tiên mà bạn cần biết chính là bỏ thói quen bật tắt điều hòa liên tục.

Điều này là vì mỗi khi khởi động lại điều hòa sẽ tiêu tốn rất nhiều điện năng để bật máy nén, động cơ quạt và làm lạnh không khí trong phòng.

Lựa chọn điều hòa có Inverter

Các loại điều hòa sử dụng công nghệ Inverter sẽ giúp thiết bị hoạt động ổn định và tiết kiệm điện năng tiêu thụ hiệu quả hơn điều hòa không Inverter.

Khi bật điều hòa Inverter, máy nén sẽ khởi động từ từ rồi mới tăng tốc đến toàn tải nên ít tiêu tốn điện năng.

Khi nhiệt độ phòng đạt yêu cầu, máy nén sẽ tự hoạt động chậm lại, vừa hạn chế lãng phí điện năng vừa giúp duy trì nhiệt độ ổn định hơn.

Sử dụng nút chế độ Dry trên remote máy lạnh

Dùng remote máy lạnh để chuyển chế độ lạnh từ "Cool" (hơi lạnh) sang chế độ "Dry" (kiểm soát độ ẩm) là cách dùng điều hòa tiết kiệm điện hiệu quả được sử dụng nhiều vào những ngày có độ ẩm cao như trời nồm ở miền Bắc.

Dùng remote máy lạnh để chuyển chế độ lạnh từ "Cool" (hơi lạnh) sang chế độ "Dry" (kiểm soát độ ẩm) là cách dùng điều hòa tiết kiệm điện hiệu quả.

Khi điều hòa hoạt động ở chế độ Cool sẽ lấy nhiệt nóng từ trong phòng để đẩy ra cục nóng bên ngoài, giúp làm giảm nhiệt độ và làm mát không khí trong phòng. Điều này sẽ làm tiêu tốn khá nhiều điện năng.

Trong khi đó, nếu điều hòa ở chế độ Dry sẽ hút hơi ẩm ra khỏi phòng, trả lại không khí khô ráo và trong lành hơn. Chế độ này giảm tiêu hao năng lượng hơn chế độ làm mát, đồng nghĩa với việc ít tốn điện hơn.

Không bật điều hòa 24/24 gây tốn điện

Trên thực tế, việc sử dụng điều hòa để làm mát cả ngày sẽ khiến cơ thể dễ mất nước, khô da, khô tuyến hô hấp...

Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng, việc điều hòa hoạt động liên tục cả ngày cũng khiến thiết bị tiêu tốn nhiều điện năng hơn. Chính vì thế, người dùng không nên sử dụng điều hòa 24/24, kể cả những ngày nắng nóng, oi bức nhất.

Thay vào đó, người dùng hãy tắt điều hòa và sử dụng quạt vào những thời điểm không quá nóng để cải thiện lượng không khí lưu thông trong phòng, đồng thời giúp tiết kiệm điện năng.

Cài đặt nhiệt độ thích hợp - mẹo tiết kiệm điện hiệu quả

Khi sử dụng điều hòa, người dùng nên điều chỉnh nhiệt độ sao cho phù hợp để thiết bị vận hành êm ái và tiết kiệm điện.

Khi sử dụng điều hòa, người dùng nên điều chỉnh nhiệt độ sao cho phù hợp để thiết bị vận hành êm ái và tiết kiệm điện.

Nhiều người dùng thường có xu hướng điều chỉnh nhiệt độ về mức thấp nhất để không gian phòng được làm mát nhanh chóng. Thế nhưng, bạn hãy nhớ rằng nhiệt độ càng thấp thì thiết bị sẽ ngốn càng nhiều điện.

Nhiệt độ ở trong nhà nên duy trì ở mức 25 độ C vì khoảng cách giữa nhiệt độ ngoài trời và trong nhà càng ít thì lượng điện năng tiêu thụ sẽ càng thấp. Đồng thời có thể hạn chế tình trạng sốc nhiệt khi di chuyển qua lại giữa 2 môi trường.

Tắt công tắc điện của máy lạnh khi không sử dụng

Hầu hết mọi người khi sử dụng máy lạnh đều nghĩ rằng chỉ cần tắt máy khi không sử dụng bằng remote là đã đủ.

Nếu bạn muốn tiết kiệm điện năng thì bạn nên tắt luôn công tắc điện của máy lạnh.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn tiết kiệm điện năng thì khi không cần dùng tới, bạn nên tắt luôn công tắc điện của máy lạnh. Nếu không thì máy vẫn sẽ hoạt động cầm chừng và dẫn đến tiêu tốn chừng 15KW.

Tiết kiệm điện điều hòa khi sử dụng kết hợp quạt

Không ít người dùng chọn tắt quạt ngay khi bật điều hòa vì lo lắng hao phí điện năng. Nhưng điều này thực tế lại khiến chiếc máy lạnh phải tăng tốc làm việc để làm giảm nhiệt độ với thời gian lâu hơi và gây lãng phí nhiều điện năng.