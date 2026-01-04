Cậu bé vô tình làm hỏng vương miện vàng trị giá hơn 7 tỷ đồng, chủ nhân không yêu cầu bồi thường

Theo chia sẻ trên mạng xã hội, influencer Trung Quốc Zhang Kaiyi cho biết sự việc xảy ra vào ngày 13/12/2023. Zhang hiện sở hữu 13,6 triệu người theo dõi. Chiếc vương miện nặng khoảng 2kg bị hư hỏng nặng trong lúc trưng bày.

Đoạn video trích xuất từ camera giám sát do Zhang đăng tải cho thấy một người mẹ dùng điện thoại chụp ảnh chiếc vương miện, trong khi cậu con trai trông ở độ tuổi tiểu học lau lớp vỏ bảo vệ trong suốt để mẹ có thể chụp hình rõ hơn. Tuy nhiên, do phần vỏ bảo vệ không được cố định chắc chắn vào bệ trưng bày, toàn bộ tủ kính bất ngờ rơi xuống, khiến chiếc vương miện bên trong va đập mạnh và bị hư hỏng nghiêm trọng.

Zhang đang mang thai tháng thứ bảy, cho biết, cô và chồng vô cùng thất vọng bởi chiếc vương miện mang ý nghĩa tinh thần rất lớn. Cô chia sẻ, chồng mình đã tự tay thiết kế và chế tác món trang sức truyền thống mà phụ nữ thường đội trong ngày cưới để làm quà tặng cho vợ. Hai người quen nhau qua mạng và kết hôn chỉ sau vài tháng hẹn hò, và chiếc vương miện là một trong số ít kỷ vật tượng trưng cho tình yêu của họ.

Toàn bộ tủ kính bất ngờ rơi xuống, khiến chiếc vương miện bên trong va đập mạnh và bị hư hỏng nghiêm trọng.

Chiếc vương miện được trưng bày tại Bảo tàng X Bắc Kinh, trong khuôn khổ một triển lãm quy tụ tác phẩm của 86 nghệ sĩ, với chủ đề “Tình yêu”. Triển lãm do chính chồng của Zhang khởi xướng. Anh hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Học viện Mỹ thuật Trung ương Trung Quốc – một trong những cơ sở đào tạo nghệ thuật danh giá nhất nước này.

Dựa trên giá vàng hiện tại, chiếc vương miện nặng 2kg có giá trị gần 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 280.000 USD, khoảng 7,4 tỷ đồng). Một chuyên gia trang sức vàng nói với Shanghai Xinmin Evening News rằng chi phí chế tác món đồ này có thể dao động từ 200.000 đến 400.000 nhân dân tệ (tương đương 28.000–56.000 USD).

Zhang cho biết cô đăng tải video không nhằm yêu cầu người mẹ và cậu bé bồi thường thiệt hại, bởi chiếc vương miện đã được mua bảo hiểm từ trước. Tuy nhiên, cô cũng nhắc nhở các bậc phụ huynh cần trông chừng con em khi tham quan triển lãm, thay vì “chỉ mải mê nhìn vào điện thoại”.

Cô thừa nhận bản thân rất đau lòng trước sự cố, không chỉ vì giá trị vật chất mà còn bởi lo ngại theo quan niệm dân gian, việc đồ vật quan trọng bị hư hỏng có thể mang đến điều không may cho cuộc hôn nhân và đứa con cô đang mang thai. Dù vậy, trong video cập nhật sau đó, Zhang cho biết cô đã được cộng đồng mạng an ủi, khi nhiều người nhắc đến niềm tin rằng việc đồ vật quý giá bị hư hại có thể được xem là “chắn tai ương”, giúp xua đi vận rủi.

Chiếc vương miện đắt giá do chồng của Zhang thiết kế và chế tác. Ảnh: Douyin

Các video của Zhang đã thu hút khoảng 180.000 lượt thích và hơn 35.000 bình luận, đồng thời làm dấy lên nhiều tranh cãi xoay quanh trách nhiệm trong vụ việc. Trong khi một số ý kiến chỉ trích người mẹ và cậu bé, nhiều người khác cho rằng ban tổ chức triển lãm phải chịu trách nhiệm vì không cố định chắc chắn tủ trưng bày.

“Tôi thường xuyên thấy dấu vân tay trên các tủ trưng bày ở bảo tàng quốc gia, nơi lưu giữ những cổ vật vô giá. Việc chạm tay vào tủ kính dường như là điều khá phổ biến”, một cư dân mạng bình luận.

Một người khác, tự nhận làm việc trong lĩnh vực tổ chức triển lãm, cho biết: “Khi lắp đặt trưng bày, chúng tôi thường lắc mạnh bệ đỡ để kiểm tra độ an toàn, nhằm đảm bảo hiện vật vẫn được bảo vệ ngay cả khi có hành vi thiếu ý thức từ khách tham quan".

Zhang cho biết thiệt hại từ vụ việc sẽ được chia sẻ giữa công ty bảo hiểm, bảo tàng và vợ chồng cô.