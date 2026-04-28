SJC Mua 166,300 Bán 168,800

BTMH Mua 164,500 Bán 167,400

USD Mua 26,106 Bán 26,366

EUR Mua 30,060 Bán 31,645

Trong 3 ngày, du lịch Lâm Đồng thu về 768 tỉ đồng

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026, tỉnh Lâm Đồng đón khoảng 350.000 lượt khách du lịch với doanh thu ước đạt 768 tỉ đồng.

Ngày 28-4, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (25, 26 và 27-4), địa phương đón khoảng 350.000 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng (khách quốc tế chiếm khoảng 14.000 lượt).

Du lịch Lâm Đồng thu được 768 tỉ đồng dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Doanh thu của ngành du lịch tỉnh ước khoảng 768 tỉ đồng, công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú đạt khoảng 65 - 75%; riêng phân khúc từ 3 - 5 sao đạt từ 80 - 95%, thậm chí có thời điểm lấp đầy 100%.

Theo cơ quan chức năng địa phương, giá cả dịch vụ du lịch, đặc biệt là giá phòng lưu trú cơ bản ổn định, không xảy ra biến động lớn. Các cơ sở kinh doanh du lịch chấp hành nghiêm quy định về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Địa phương cũng chưa ghi nhận có tình trạng ép giá, chèo kéo khách gây bức xúc trong dư luận.

Sau kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, dự kiến trong những ngày tới Lâm Đồng có thể đón thêm nhiều du khách đến với địa phương do có 4 ngày nghỉ lễ liền kề từ 30-4 đến hết ngày 3-5.

-28/04/2026 15:28 PM (GMT+7)
