Người Hà Nội dò dẫm tìm lối đi qua công trường mở rộng đường gần 400 tỷ

Dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân, Hà Nội) được phê duyệt từ năm 2018 với tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng. Tuyến đường dài chưa đầy 1km, kết nối từ đường Nguyễn Trãi đến khu vực ngõ 162 Nguyễn Tuân, được kỳ vọng giảm tải áp lực giao thông cho khu vực đông dân cư, nhiều chung cư và trường học.

Theo quy hoạch, tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ có mặt cắt ngang 21m, trong đó lòng đường rộng 15m, vỉa hè hai bên mỗi bên 3m. Tuy nhiên, quá trình triển khai kéo dài nhiều năm do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Một số hộ dân chưa đồng thuận, phát sinh khiếu nại, buộc chính quyền địa phương phải nhiều lần tổ chức đối thoại để tháo gỡ. Đến cuối năm 2024, phần lớn diện tích đã được bàn giao, tạo điều kiện để dự án bước vào giai đoạn thi công.

Dù vậy, theo chia sẻ của người dân sinh sống tại khu vực này, phải đến những tháng cuối năm 2025, công trường mới thực sự được triển khai đồng loạt.

Đầu năm 2026, lãnh đạo UBND phường Thanh Xuân đã kiểm tra, yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, hướng tới hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, sau hơn hai tháng kể từ mốc thời gian này, công trình vẫn chưa thể về đích.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 17/4, nhiều hạng mục trên tuyến vẫn đang thi công dở dang. Đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến nút giao Nguyễn Huy Tưởng có máy móc, công nhân hoạt động, song tiến độ không đồng đều.

Một số vị trí được triển khai gấp rút, trong khi nhiều đoạn khác gần như chưa hoàn thiện.

Trên toàn tuyến, không khó để bắt gặp các đoạn đường bị đào sâu kéo dài, đất đá tập kết ngổn ngang.

Một số khu vực chưa được che chắn kỹ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Mặt đường đang thi công khiến không gian lưu thông bị thu hẹp đáng kể. Rào chắn, vật liệu xây dựng chiếm phần lớn diện tích, khiến việc đi lại trở nên khó khăn, đặc biệt vào giờ cao điểm khi lưu lượng phương tiện tăng cao.

Hai bên tuyến đường tập trung nhiều khu chung cư và trường học, lượng người qua lại luôn đông. Trong điều kiện thi công dở dang, người dân buộc phải len lỏi qua các lối đi tạm bợ.

Tại khu vực đối diện số 105 Nguyễn Tuân, nhiều người đi bộ phải dò dẫm từng bước qua đoạn đường thi công ngổn ngang.

Không ít người tỏ ra lúng túng khi tìm lối di chuyển giữa các đống vật liệu và khu vực đang đào xới. “Có đoạn phải đi vòng, có đoạn phải bước xuống lòng đường vì vỉa hè bị chắn hết. Trời nắng thì bụi, trời mưa thì trơn trượt, đi lại rất bất tiện”, bà Hanh (cư dân một chung cư trên đường Nguyễn Tuân) cho biết.

Không chỉ người đi bộ, các phương tiện lưu thông qua đây cũng gặp nhiều khó khăn. Xe máy, ô tô phải di chuyển chậm, luồn lách qua các điểm thi công đan xen.

“Buổi sáng đưa con đi học mất nhiều thời gian hơn trước. Đường đang làm nhưng chưa xong, chỗ thì đào lên, chỗ thì rào lại, đi rất vất vả”, chị Minh (34 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân) chia sẻ.

Ngoài ra, nhiều đoạn vỉa hè bị tận dụng làm nơi tập kết vật liệu, khiến không gian dành cho người đi bộ gần như không còn.

Ở đoạn từ nút giao Nguyễn Huy Tưởng đến ngõ 162 Nguyễn Tuân, mặt đường đã được thảm nhựa một phần, song các hạng mục vỉa hè vẫn chưa hoàn thiện, còn nhiều điểm ngổn ngang.

Dọc tuyến đường Nguyễn Tuân mở rộng xuất hiện hàng loạt công trình “siêu mỏng, siêu méo” với diện tích chỉ 6-8m², quây tôn, thậm chí cao 2 tầng, gây mất mỹ quan đô thị trên trục đường mới mở rộng.

Dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân được kỳ vọng sẽ hình thành trục giao thông thông suốt, góp phần giảm tải cho tuyến Nguyễn Trãi và cải thiện điều kiện đi lại cho người dân khu vực Thanh Xuân.

Tuy nhiên, trong giai đoạn thi công kéo dài, người dân mong muốn các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện các hạng mục, đồng thời tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn, bố trí lối đi tạm hợp lý để hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc đi lại hằng ngày.