Kiến trúc kỳ dị của những căn nhà mặt đường Vành đai 1 Hà Nội

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục có chiều dài khoảng 2,27 km, quy mô mặt cắt ngang 50 m, với tổng mức đầu tư hơn 7.210 tỷ đồng. Tuyến đường có điểm đầu giao cắt Cát Linh – La Thành – Yên Lãng tại Hoàng Cầu, điểm cuối tại nút giao Voi Phục, thời gian thực hiện dự án từ 2018 đến 2026.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng của dự án đã được hoàn thành. Trong khi đoạn từ dốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đến nút giao Voi Phục dài khoảng 350 m đã được thảm bê tông nhựa, các đoạn còn lại vẫn đang tiếp tục thi công.

Tuy nhiên, khi công trường vẫn còn ngổn ngang gạch đá và nhiều đoạn chưa san phẳng xong bề mặt, hai bên đường đã xuất hiện hàng loạt những khối nhà kỳ dị.

Ngôi nhà 4 tầng với hình thù kỳ dị đang thành hình trên phố Nguyễn Phúc Lai.

Hàng loạt căn nhà "siêu mỏng, siêu méo" lộ diện ngay sau khi mặt bằng được giải tỏa.

Những căn nhà với kiến trúc bị chắp vá, tạm bợ bám sát mặt đường dự án.

Nhiều căn nhà bị cắt xén phần mặt tiền, gạch vữa ngổn ngang do chủ nhà chưa kịp tu sửa.

Những căn nhà đang được xây dựng lại sau khi bị thu hồi một phần diện tích đất.

Những ngôi nhà có diện tích nhỏ san sát nhau bên đường Vành đai 1.

Việc giải phóng mặt bằng làm lộ ra những dãy nhà cũ thuộc khu tập thể Thành Công nằm sát ngay mặt đường lớn.

Nhiều “chuồng cọp” cơi nới dày đặc tại các khu tập thể cũ nay lộ ra rõ ràng khi tuyến đường được mở rộng.

Hình hài dãy nhà tại ngã tư sau khi giải phóng mặt bằng.

Một số căn nhà vẫn còn nham nhở gạch vữa, trong đó có căn “siêu mỏng” nằm chênh vênh tại ngã tư Vành đai 1 – Nguyễn Chí Thanh.

Dãy nhà bị cắt gọt nham nhở, được gia cố tạm bằng khung sắt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Dù diện tích "siêu méo", một ngôi nhà trước cổng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vẫn được tận dụng để mở cửa kinh doanh.

Nhà cao tầng "siêu mỏng" xuất hiện bên đường Vành đai 1, đoạn gần Voi Phục.

Nhiều ngôi nhà quây tôn kín phần diện tích sau khi giải phóng.

Dù hiện nay công trường vẫn còn ngổn ngang và cảnh quan hai bên tuyến đường chưa đồng bộ, người dân sinh sống quanh khu vực Vành đai 1 vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào dự án trọng điểm này. Khi tuyến đường hoàn thiện và đưa vào sử dụng, nơi đây được kỳ vọng sẽ khoác lên diện mạo mới khang trang, sạch đẹp, góp phần giảm ùn tắc giao thông và cải thiện mỹ quan đô thị của Thủ đô.