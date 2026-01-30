Ca sĩ Khánh Phương bị phạt vì giao dịch chui cổ phiếu

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính với ông Phạm Khánh Phương (tức ca sĩ Khánh Phương) vào ngày 27/1.

Ở phiên giao dịch 16/6/2023, cổ phiếu SJC đóng cửa tại 14.000 đồng một đơn vị. Như vậy, ca sĩ này có thể thu về hơn 12,6 tỷ đồng

Ca sĩ Khánh Phương hồi năm 2023. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cơ quan thanh tra còn xử phạt Công ty cổ phần Đầu tư Nam Nhật Khang, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 (mã chứng khoán: SJC), do mua 881.600 cổ phiếu vào cuối tháng 3/2023 nhưng không đăng ký công khai.

Nam Nhật Khang là doanh nghiệp do ông Phương làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật. Sau giao dịch trên, nhóm cổ đông liên quan đến ông Phương nâng sở hữu tại SJC từ 26,28% lên 39%, tức giữ quyền phủ quyết các quyết định quan trọng của đại hội đồng cổ đông.

Ngoài phạt tiền tổng cộng 300 triệu đồng, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước buộc Nam Nhật Khang từ bỏ quyền biểu quyết trên số cổ phần từ hành vi vi phạm. Đồng thời, cổ đông lớn của SJC bị buộc bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ xuống dưới mức phải chào mua công khai trong thời hạn tối đa 6 tháng từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực.

Theo quy định trong Luật Chứng khoán, việc chào mua công khai phải được thực hiện khi mua cổ phiếu dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt từ 25% vốn của công ty đại chúng. Đồng thời việc chào mua công khai phải tiếp tục thực hiện nếu mua cổ phiếu dự kiến đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% vốn.

Sông Đà 1.01 (SJC) hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, kinh doanh bất động sản. Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội từ năm 2007. Đến giữa năm 2021, cổ phiếu này bị hủy niêm yết do chậm nộp báo cáo tài chính cả 3 năm liên tiếp (2018-2020). Cổ phiếu sau đó chuyển sang sàn UPCoM và hiện bị hạn chế giao dịch.

Chia sẻ với VnExpress vào cuối tháng 5/2023, ca sĩ Khánh Phương từng cho biết mục đích đầu tư vào Sông Đà 1.01 không để "lướt sóng" cổ phiếu và kiếm lãi 10-20 tỷ đồng, mà chủ yếu muốn nắm quyền quản trị. Trước khi nhóm cổ đông liên quan nam ca sĩ vào hội đồng quản trị, công ty có nhiều hạng mục tiềm năng nhưng bị ngưng trệ nên họ muốn xử lý những tồn đọng, hoàn thiện các dự án này.

Đây là lần thứ hai ca sĩ Khánh Phương bị Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt vì giao dịch chui cổ phiếu.

Vào cuối tháng 6/2023, cơ quan thanh tra phát hiện ông Phương mua hơn 3,1 triệu cổ phiếu SJC trong giai đoạn 23/6 đến 28/10/2022 để tăng sở hữu từ 0% lên 45,5% nhưng không chào mua công khai. Khi đó, ông bị phạt 150 triệu đồng vì lỗi này, cộng thêm 95 triệu đồng vì nhiều lần khác giao dịch cổ phiếu với tư cách cổ đông lớn nhưng không công bố thông tin.

Khánh Phương sinh năm 1981 tại TP HCM. Ông là người lập ra nhóm MP5. Sau khi nhóm tan rã hồi năm 2006, ông bắt đầu sự nghiệp solo. Thập niên 2000, ông là ca sĩ ăn khách với các bản hit như Chiếc khăn gió ấm, Mưa thủy tinh, Lặng yêu... Năm ngoái, ông tham gia nhóm nhạc Ngũ hổ tướng cùng 4 ca sĩ khác.