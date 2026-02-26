Cận cảnh khu 'đất vàng' được đề xuất xây tháp 99 tầng cao nhất Việt Nam

Ngày 24/2, ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại khu số 1 thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh) cho thấy khoảng 11 lô đất trống đã được rào chắn, hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông, điện, hệ thống kỹ thuật cơ bản hoàn thiện từ nhiều năm trước. Đây là khu vực được quy hoạch làm lõi của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Vị trí dự kiến xây dựng toà nhà 99 tầng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh).

Theo dự thảo điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đang được lấy ý kiến người dân, nhiều lô đất tại phân khu này được đề xuất tăng mạnh tầng cao xây dựng.

Đáng chú ý nhất là lô đất ký hiệu 1.K1.8.HH, diện tích khoảng 1,26 ha, được đề xuất nâng chiều cao tối đa từ 30 tầng lên 99 tầng, tương ứng chiều cao công trình từ 120 m lên đến 500 m.

Công trình này được định hướng xây dựng với chức năng hỗn hợp gồm nhà ở và dịch vụ, đồng thời là hạt nhân của Trung tâm Tài chính quốc tế. Nếu được thông qua, đây sẽ là tòa nhà cao nhất Việt Nam, vượt qua Landmark 81 hiện cao 461,3 m.

Ngoài lô đất trên, có tổng cộng 9 lô đất tại phân khu số 1, được bố trí xây dựng các công trình thuộc Trung tâm Tài chính quốc tế. Theo dự thảo điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, toàn bộ khu lõi sẽ được điều chỉnh hệ số sử dụng đất nhằm hình thành các công trình cao tầng mang tính biểu tượng, tạo điểm nhấn kiến trúc cho khu vực.

Việc điều chỉnh cũng nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng đất, đồng thời tăng diện tích không gian mở, quảng trường và cây xanh, góp phần kết nối hài hòa với Trung tâm Chính trị - Hành chính và các công trình công cộng lân cận.

Theo quy hoạch tổng thể, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM có quy mô khoảng 899 ha, trải rộng từ khu trung tâm hiện hữu đến Thủ Thiêm và một phần sông Sài Gòn, với khoảng 1.000 tòa nhà cao tầng phục vụ hoạt động tài chính.

Tổng mức đầu tư sơ bộ cho dự án khoảng 172.000 tỷ đồng (tương đương 7 tỷ USD). Trong giai đoạn đầu, TP.HCM dự kiến dành khoảng 16.000 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng khu lõi rộng hơn 9 ha tại Thủ Thiêm, phấn đấu đưa khu nhà trung tâm điều hành vào hoạt động từ năm 2027.

Song song với đó, khu vực này cũng được quy hoạch xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính mới của thành phố với quy mô hơn 33 ha, gồm trụ sở cơ quan hành chính, nhà hát, công viên và hồ trung tâm.

Khu đất xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính nằm giữa các trục giao thông lớn như đại lộ Mai Chí Thọ, đường Nguyễn Cơ Thạch và đường Tố Hữu, đồng thời được kết nối trực tiếp với các tuyến Metro đi qua Thủ Thiêm. Việc bố trí các công trình trọng điểm tại đây được kỳ vọng hình thành trung tâm mới hiện đại, đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - tài chính của TP.HCM trong tương lai.

Nếu phương án điều chỉnh được phê duyệt, khu đô thị Thủ Thiêm sẽ không chỉ là trung tâm tài chính mới mà còn sở hữu tòa tháp cao nhất Việt Nam, trở thành biểu tượng kiến trúc mới của thành phố.