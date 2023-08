Cận cảnh dự án "phá đường ray, xây nhà" nằm bất động nhiều năm ở Bình Dương

Vào năm 2012, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) đã phê duyệt phương án cơ cấu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trạm vật tư đường sắt Dĩ An rộng 117.332m2, trong đó sẽ xây dựng trạm vật tư đường sắt rộng 54.252m2, còn lại 63.080m2 dự kiến đầu tư thương mại dịch vụ.

Đến cuối năm 2013, UBND tỉnh Bình Dương đã chấp thuận giao cho Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An làm chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại đường sắt với diện tích 63.080m2.

Đầu năm 2015, ĐSVN thoái toàn bộ vốn tại Công ty Vật tư đường sắt Sài Gòn . Sau khi thoái hết vốn Nhà nước, đến giữa năm 2015, 4 tuyến đường ray được tháo dỡ, biến khu đất này thành dãy nền nhà mặt tiền đường Lý Thường Kiệt (phường Dĩ An, TP Dĩ An). Khu đất sau khi tháo dỡ đường ray tổng 47.882,8m2 nằm liền kề khu 63.080m2.

Dự án trùm mền nhiều năm, cỏ mọc cao bằng xe lu

Với những bất cập chưa có lối ra, vào cuối tháng 4/2020, ông Trần Thanh Liêm lúc bấy giờ là Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ký Công văn số 1987 xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ liên quan đến khu đất thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt do Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An làm chủ đầu tư.

Công văn do cựu Chủ tịch tỉnh Bình Dương nêu rõ, đối với Khu nhà ở thương mại đường sắt mở rộng diện tích 47.882,8m2: UBND tỉnh Bình Dương đã có Công văn số 2457 chỉ đạo tạm dừng thực hiện dự án của Công ty TNHH phát triển Nhà xe lửa Dĩ An trong thời gian chờ cơ quan chức năng rà soát các nội dung có liên quan đến việc đầu tư dự án. Về việc này, Bộ Giao thông vận tải thống nhất với UBND tỉnh Bình Dương để tạm ngưng thực hiện dự án.

Về việc tháo dỡ 3 bộ ghi và các nhánh đường sắt số 60, 61, 62 trong khu vực trạm vật tư đường sắt Dĩ An khi chưa có quyết định, Bộ Giao thông vận tải đã thống nhất chủ trương tại văn bản số 8512 (do Công ty Cổ phần Vật tư đường sắt Sài Gòn không có nhu cầu sử dụng và đề nghị được tháo dỡ).

Đường ray xe lửa bị tháo dỡ rồi chất thành đống

Do đó, UBND tỉnh Bình Dương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải giải quyết vấn đề liên quan việc tháo dỡ 3 bộ ghi và các nhánh đường sắt nội bộ trong khu vực Trạm Vật tư đường sắt Dĩ An, đề xuất hướng xử lý dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt mở rộng.

Tháng 10/2021, ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương đã ký công văn về việc thu hồi quyết định số 509 ngày 1/3/2018 của UBND tỉnh Bình Dương trước đó đã ban hành.

Quyết định 509 về việc cho phép công ty TNHH Phát triển Nhà xe lửa Dĩ An chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt mở rộng , điều chỉnh mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt hiện hữu thuộc phường Dĩ An, TP Dĩ An.

Lý do thu hồi để phối hợp cùng các cơ quan chức năng rà soát lại các nội dung liên quan đến việc đầu tư dự án theo ý kiến của các bộ, ngành Trung ương và quy định của pháp luật.

Tại dự án này, đã có nhiều khách hàng mua đất để xây dựng nhà, song do vướng nhiều sai phạm nên sau nhiều năm mua đất vẫn chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dự án này đang được Thanh tra tỉnh Bình Dương tiến hành thanh tra để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương giải quyết dứt điểm, tránh khiếu nại, tố cáo kéo dài.

Một số hình ảnh tại dự án:

Đường ray xe lửa tại khu vực dự án, đoạn chưa bị tháo dở

Tại dự án này, nhiều người dân mua đất nhiều năm nhưng chưa được cấp sổ

Bên trong dự án

Một chiếc xe lu thành phế liệu nằm trong dự án

Khu dân cư đông đúc bao quanh khu vực dự án

Bên trong dự án cỏ hoang mọc đầy

Cỏ hoang mọc cao hơn 2m

