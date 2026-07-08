Cận cảnh bến xe Yên Sở trị giá trăm tỷ, hiện đại bậc nhất Hà Nội được lắp kính, mái vòng tròn cách điệu
Bến xe Yên Sở với thiết kế hiện đại đang được hoàn thiện, hứa hẹn trở thành điểm trung chuyển hiện đại, góp phần giảm tải cho các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm.
Bến xe Yên Sở
Đầu năm 2025, Thành phố Hà Nội đã có quyết định cho Công ty cổ phần bến xe Thanh Trì thuê 27.577,3m2 đất tại phường Yên Sở để thực hiện Dự án xây dựng bến xe khách Yên Sở, thời hạn sử dụng đất đến hết ngày 30/12/2066. Bến xe khách Yên Sở, với tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng, là dự án quan trọng được quy hoạch nhằm giảm tải cho Bến xe Giáp Bát. Hình ảnh ghi nhận ngày 3/7.
Công trình nằm trên trục đường Vành đai 3, tuyến giao thông huyết mạch của thành phố Hà Nội, nơi này cách bến xe Nước Ngầm 2km, cách bến xe Giáp Bát khoảng 5km.
Hiện dự án sắp được hoàn thành, bên ngoài công trình được lắp đặt rất nhiều kính cường lực.
Một số nhà chức năng cũng được lắp trần kính, việc làm này có thể giúp các toà nhà có thể lấy ánh sáng ngoài trời, đồng thời tạo nên một bến xe hiện đại, bắt kịp xu thế.
Dự án bến xe Yên Sở được khởi công vào quý II/2025 với diện tích xây dựng là 3.445m2; tổng diện tích sàn 14.534m2; chiều cao công trình là 19,2m. Công trình gồm 4 tầng (3 tầng nổi, 1 tầng hầm), trong đó tầng hầm rộng 5.000m2.
Trung tâm bến xe là tòa nhà hình tròn có diện tích 2.000m2, với tầng 1 là khu bán vé và showroom, tầng 2 kinh doanh đồ ăn nhanh.
Hiện phần mái của toà nhà này đã được lắp đặt xong, phía dưới khu vực này là dầm, khung sắt.
Chiều ngày 3/7, các công nhân đang hoàn thiện những khâu cuối cùng tại toà nhà hình tròn (toà trung tâm) của dự án bến xe Yên Sở.
Nhiều toà nhà, phân khu của dự án này cũng đang dần hoàn thiện.
Đây cũng là công trình bến xe khách đầu tiên của Hà Nội có thiết kế tầng hầm rộng khoảng 5.000m2 được dùng làm nơi trông giữ xe cho hành khách.
Khi đi vào hoạt động, bến khách xe Yên Sở sẽ tiếp nhận các tuyến xe khách liên tỉnh từ Giáp Bát, đặc biệt là các tuyến đi phía Nam.
Xung quanh dự án đang được san lấp, thảm nhựa, bê tông và trồng cây xanh.
Sau khi hoàn thành, bến xe Yên Sở sẽ hoạt động với công suất 800-1.000 lượt xe/ngày.
Hình ảnh tuyến đường Vành đai 3, trục đường chính đi qua bến xe Yên Sở.
Đường Vành đai 3 trên cao và dưới thấp có lưu lượng người tham gia giao thông rất đông cả ngày lẫn đêm.
Theo dự kiến bến xe Yên Sở sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý II/2026. Đây là bến xe thứ 7 của Hà Nội.
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Theo Sở Xây dựng Hà Nội, bến xe khách Yên Sở được định hướng sẽ là bến xe khách được trang bị các công nghệ hiện đại, tự động hóa, khép kín từ khu vực đón khách, trả khách, xe xếp chỗ chờ đón khách đến khu vực bán vé. Phần lớn các công đoạn tại bến xe sẽ tự động hóa, như kiểm soát xe ra, hiển thị thông tin về chuyến xe, giờ xuất bến, cửa đón khách, hay khu vực xe buýt, khu vực taxi giảm thiểu nhân lực phục vụ, điều hành.
Tuy vậy, nhiều người dân thường xuyên di chuyển qua khu vực bến xe Yên Sở lo ngại về tình trạng xung đột giao thông, ùn tắc trên đường gom Vành đai 3 khi bến xe đi vào hoạt động. Thực tế, tuyến đường này thường xuyên là “điểm đen” về tắc đường, tai nạn…
Theo Đồ án quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe trên địa bàn Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 đang được Sở Giao thông Vận tải lập, bến xe Yên Sở được quy hoạch là bến xe khách liên tỉnh trung hạn với chức năng hỗ trợ, giảm tải cho 3 bến xe gồm Giáp Bát, Nước Ngầm, Gia Lâm. Khi đi vào hoạt động, bến xe Yên Sở sẽ tiếp nhận các tuyến xe khách liên tỉnh từ Giáp Bát, đặc biệt là các tuyến đi phía Nam và định hướng có thể trở thành trung tâm trung chuyển vận tải công cộng trong tương lai.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-03/07/2026 20:11 PM (GMT+7)