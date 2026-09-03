Thủ tướng: Tiếp tục triển khai chính sách miễn, giảm thuế, phí

Chiều 3/9, phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, Thủ tướng nêu rõ đây là thời điểm chúng ta cần tăng tốc, bứt phá, quyết tâm cao nhất để đạt mục tiêu đề ra.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro, Thủ tướng đánh giá, Chính phủ đã nỗ lực tập trung hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phát triển hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế…

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: VGP.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế như giải ngân vốn đầu tư công ở một số bộ và dự án trọng điểm chưa có nhiều chuyển biến tích cực, các dự án còn gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn cung vật liệu và lao động, chi phí tăng cao. Thúc đẩy xuất khẩu, giảm nhập siêu, hoạt động thị trường tài chính, tiền tệ, tín dụng còn đối mặt sức ép...

Phấn đấu giảm lãi suất cho vay

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương thường xuyên rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, từng quý; chủ động nhận diện những điểm nghẽn ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng để tập trung tháo gỡ.

Bộ Tài chính tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; rà soát quy trình hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng xuất khẩu theo hướng tăng cường phân loại rủi ro, đẩy nhanh xử lý các hồ sơ của doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật, giảm chi phí về thời gian; tăng cường các biện pháp chống chuyển giá.

Với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt; tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, các dự án trọng điểm.

Thủ tướng yêu cầu tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, các dự án trọng điểm. ﻿Ảnh: VGP.

Thủ tướng lưu ý cần thường xuyên đánh giá “điểm cân bằng” giữa yêu cầu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng, xác định ngưỡng cảnh báo; chủ động sử dụng các công cụ thuộc thẩm quyền để phát huy tối đa hiệu quả chính sách, giữ ổn định thanh khoản, phấn đấu giảm lãi suất cho vay.

Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành linh hoạt tiền gửi Kho bạc Nhà nước tại ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại để tăng thanh khoản cho nền kinh tế; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường hợp tác với các quỹ đầu tư và các định chế tài chính nhằm đa dạng hóa các nguồn vốn cho doanh nghiệp.

Với Bộ Công Thương, Thủ tướng yêu cầu bảo đảm ổn định nguồn cung năng lượng, cung ứng đủ điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt; khẩn trương hoàn thiện phương án về hệ thống phân phối xăng dầu; tháo gỡ dứt điểm khó khăn, vướng mắc, sớm khôi phục hoạt động các nhà máy sản xuất xăng sinh học, đẩy nhanh tiến độ các dự án điện, dầu khí trọng điểm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan bảo đảm tốt chế độ, chính sách đối với học sinh thuộc diện chính sách, yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn; rà soát ngay việc cung ứng, bảo đảm sách giáo khoa, nhất là tại những nơi khó khăn.